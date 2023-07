Genoa, calendario Serie A 2023-2024/ Tutte le giornate e le partite (5 luglio)

SI COMINCIA

L’attesa sta finendo, mancano pochissimi minuti e poi inizierà a comporsi anche per il Genoa il calendario Serie A 2023-2024, allora per ingannare l’attesa ricordiamo cos’era successo nelle primissime fasi dello scorso campionato, che era naturalmente di Serie B per il Genoa. Il debutto, già ricordato, fu eccellente grazie alla vittoria per 1-2 sul campo del Venezia, mentre la seconda giornata vide un pareggio casalingo per 0-0 a Marassi contro il Benevento.

L’inizio dello scorso campionato in effetti vide il Genoa fare meglio lontano da casa, infatti agosto si concluse con la vittoria per 0-1 sul campo del Pisa, mentre per iniziare il mese di settembre ecco un altro pareggio casalingo per il Grifone rossoblù, in quel caso con un pirotecnico 3-3 maturato nella bellissima sfida contro il Parma. Adesso però tutto questo è solo il passato: come andrà a comporsi il calendario del Genoa per la Serie A 2023-2024? Inizieremo a scoprirlo davvero fra pochissimo, col momento è giunto! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CALENDARIO SERIE A 2023-2024: GENOA, QUALE AVVERSARIA ALLA PRIMA GIORNATA?

Oggi pure il Genoa scoprirà il calendario Serie A 2023-2024, naturalmente sarà particolarmente atteso il sorteggio di mezzogiorno, dal momento che andrà a comporre il cammino dei rossoblù di Alberto Gilardino nella stagione nella quale ritroveremo il Genoa in Serie A dopo una brevissima assenza di un solo anno, dal momento che dopo la cocente delusione della retrocessione del 2022 è arrivata immediata la promozione, grazie al secondo posto nella classifica finale dello scorso campionato di Serie B.

Non è stato un campionato sempre facile per il Genoa, tanto che dopo la quindicesima giornata la società decise per l’esonero dell’allenatore tedesco Alexander Blessin, sostituito da Alberto Gilardino. Una mossa che ha dato certamente i suoi frutti, dal momento che sotto la guida del campione del Mondo 2006 la promozione è arrivata in modo più che meritato per il Genoa e anche con qualche giornata d’anticipo sulla fine del campionato di Serie B.

GENOA, CALENDARIO SERIE A 2023-2024: LE PARTITE ATTESE

Adesso però è il momento di scoprire anche per il Genoa il calendario Serie A 2023-2024. Dobbiamo subito evidenziare che, a prescindere dal nome dell’avversaria, una partita molto attesa sarà quella della prima giornata di campionato, perché sancirà appunto il graditissimo ritorno del Genoa in Serie A dopo una sola stagione di assenza. L’anno scorso, la prima giornata di Serie B aveva visto una vittoria per 1-2 nella trasferta sul campo del Venezia, un buon inizio per una stagione poi chiusa in trionfo.

Le partite più attese saranno poi tutte quelle contro le big – magari una potrebbe essere già quella del debutto. Non ci sarà invece il derby contro la Sampdoria, che nello scorso campionato ha fatto il cammino inverso rispetto al Genoa. Inoltre mancheranno del tutto derby regionali liguri, perché il Grifone colmerà il vuoto che sarebbe stato lasciato dalla doppia retrocessione contemporanea del Doria e dello Spezia. Alberto Gilardino che ordine delle partite troverà per il calendario di Serie A 2023-2024 per il suo Genoa?

