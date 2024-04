Diretta/ Genoa Fiorentina Primavera, streaming video tv: gara equilibrata in terra ligure (20 aprile 2024)

DIRETTA GENOA FIORENTINA PRIMAVERA, SOGNO PLAYOFF?

Una partita che la matematica non condanna, ma numeri alla mano difficilmente può rivelarsi davvero decisiva. La diretta Genoa Fiorentina Primavera vede affrontarsi venerdì 20 aprile alle ore 15:00 due squadre quasi a parità di punti (liguri a 38, toscani a 36) con rispettivamente sette e nove punti dalla zona playoff. Potrebbe essere vista dunque come un punto di partenza per la rincorsa, ma in realtà manca troppo poco.

A quattro giornate dal termine recuperare tutti quei punti a Sassuolo e Torino è quasi impossibile. Detto ciò, le due compagini continueranno a dare il massimo sperando in un doppio miracolo. Il Genoa sembrava aver mollati i remi in barca da inizio aprile con due sconfitte contro Atalanta e Frosinone. La Fiorentina invece è reduce da un successo clamoroso per 5-1 col Torino.

GENOA FIORENTINA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Al netto della classifica, rimane una sfida molto interessante ed è per questo che la diretta Genoa Fiorentina Primavera può interessare vari amanti del calcio. Per chi vuole assistere all’evento basterà recarsi sul canale 60, Sportitalia, detentrice dei diritti del calcio giovanile. Stessa cosa per la diretta streaming con l’app di Sportitalia su tutti i dispositivi.

GENOA FIORENTINA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ora siamo pronti per dare una lettura alle probabili formazioni di Genoa Fiorentina Primavera. I liguri si mettono in campo seguendo il modulo 4-4-2. In porta Calvani, la difesa è composta da Bosia, Barbini, Abdeallaoui e Ferroni. Nella zone nevralgica del rettangolo di gioco spazio a Parravicini, Tosi, Sarpe e Thorseinsson. Davanti spazio e fiducia in Romano e Bornosuzov.

La Fiorentina è pronta a rispondere con l’assetto tattico 3-4-3. Martinelli tra i pali, difeso qualche metro più avanti dal trio formato da Biagetti-Baroncelli-Romani. A centrocampo i nomi che vedremo dal primo minuto sono quelli di Fotini, Harder, Ievoli e Gudelevicius. Anche in attacco nessuna novità con Caprini centravanti e Sene con Presta esterni.

GENOA FIORENTINA PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Volete scommettere su Genoa Fiorentina Primavera? Allora andiamo a vedere le quote di questa partita con gli ospiti leggermente favoriti a 2.02 contro i 2.90 dell’1 fisso e gli oltre 3, precisamente 3.50, della X.

L’andata è terminata con una sola rete: il pronostico che vede almeno tre gol in tutta la partita è dato a 1.58 così come il segno Gol si trova a 1.53.











