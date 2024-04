Diretta/ Fiorentina Torino Primavera streaming video e tv. Granata, play off in bilico (14 aprile 2024)

Fiorentina Torino Primavera, in diretta domenica 14 aprile 2024 alle ore 13.00. Play off in bilico per i granata dopo gli ultimi risultati, nel più recente incontro di campionato il Toro ha pareggiato in casa contro il Verona ed è stato affiancato dal Sassuolo al sesto posto, l’ultimo buono per partecipare agli spareggi Scudetto.

Dall’altra parte la Fiorentina a metà classifica sembra aver morso un po’ il freno, viola battuti anche nell’ultima trasferta di Monza e situazione comunque tranquilla, con nove punti di vantaggio rispetto all’ultimo posto in classifica e all’eventuale pericolo di una retrocessione. Fiorentina chiamata però a cambiare passo dopo un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite per chiudere col sorriso una stagione comunque nobilitata dalla conquista della Coppa Italia.

FIORENTINA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Potremo assistere alla diretta tv di Fiorentina Torino Primavera praticamente attraverso una diretta streaming video tramite il canale di Sportitalia. Potremo inoltre assistere anche alla diretta Fiorentina Torino Primavera andando sul portale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solocalcio. Anche la visione di questa partita del ccampionato Primavera 1 sarà disponibile per tutto gratuitamente.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA TORINO PRIMAVERA

Un classico al livello di Primavera 1 questa sfida tra Fiorentina Torino, formazioni sempre di altissimo livello in ambito giovanile. Incuriosiche provare a capire quello che dovrebbe essere l’assetto tattico delle due squadre. La Fiorentina di Daniele Galloppa si è preparata a questa sfida con un 4-3-3. In porta sarà schierato Martinelli; nella linea di difesa Kouadio, Vitolo, Sadotti, Scuderi; mediana composta dai tre Elia, Vigiani, Ievoli; e un tridente fantasia con Sene, Magalhaes, Presta. Il Torino dal canto suo, allenato da Giuseppe Scurto, si presenterà con un quadrato e molto equilibrato 4-4-2: tra i pali Abati; a difesa della porta Marchioro, Bianay Balcot, Mendes, Muntu; gli esterni Ciammaglichella e Njiecon i centrali Perciun e Dalla Vecchia; in avanti Dell’Aquila, Gabellini.

FIORENTINA TORINO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Fare una puntata sulla diretta Fiorentina Torino Primavera si può tranquillamente fare e alla prima vista delle quote Snai appare una scommessa difficile da prendere per il grande equilibrio tra le due formazioni in termini di valore. ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.

