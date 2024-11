DIRETTA INTER LIPSIA PRIMAVERA, NOVE PUNTI DI DISTACCO

Due situazioni completamente diverse in ottica classifica a girone unico, la prima edizione con questo format della Youth League. La diretta Inter Lipsia Primavera, in programma martedì 26 novembre 2024 alle ore 14:30, vede i nerazzurri a 12 punti mentre i tedeschi appena a 3. Questo perché i meneghini hanno sempre e solo vinto, impresa fin qui non riuscita a nessun’altra. L’Inter ha infatti sempre vinto e convinto con diversi gol all’attivo: 4-0 alla Stella Rossa e 4-1 all’Arsenal in casa più il 4-2 col Manchester City e il 3-2 con lo Young Boys in trasferta.

Il Lipsia invece ha vinto solo una volta ovvero contro il Liverpool per 3-1. Per il resto sconfitte su sconfitte, a partire dal 4-0 di Madrid con l’Atletico fino al più recente 3-2 col Celtic, passando per il 3-0 subito dalla Juventus.

DOVE VEDERE DIRETTA LA INTER LIPSIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV

Se siete interessati a dove vedere la diretta Inter Lipsia Primavera, dovete scaricarvi l’applicazione ufficiale dell’Inter. Sarà dunque solo possibile visionare l’incontro in diretta streaming su qualsiasi dispositivo come smartphone, tablet o computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER LIPSIA PRIMAVERA

Ora è il momento di osservare le probabili formazioni Inter Lipsia Primavera. I nerazzurri scenderanno in campo con il più classico dei 4-3-3. In porta Zamarian, difeso da Della Mora, Re Cecconi, Maye e Cocchi. Le due mezzali saranno Berenbruch e Topalovic con Zanchetta regista e davanti Romano, Spinacce e De Pieri.

Il Lipsia replica con un atipico 4-1-3-2. Tra i pali Dickes, pacchetto arretrato composto da Masnada, Reschke, Schuldes e Ross a chiudere il reparto. Walther media con sulla trequarti Gebel, Weissbach e Jatta. In attacco tandem offensivo Sakar-Ramsak.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER LIPSIA PRIMAVERA

Quali sono invece le quote per le scommesse della diretta Inter Lipsia Primavera? La squadra favorita è quella di casa ovvero a 1.58. Il segno X che ovviamente equivale al pareggio è a 4.10 mentre il 2 fisso è ancora più alto, precisamente 4.50.

L’Over 2.5, almeno tre gol in tutto l’incontro, è quotato 1.48 contro i 2.40 dlel’Under alla stessa soglia. Gol e No Gol rispettivamente a 1.53 e 2.20.