DIRETTA ROMA GENOA PRIMAVERA: UNA SFIDA PER I PLAYOFF

Si affronteranno due formazioni separate da un solo punto in classifica nella diretta Roma Genoa Primavera, che ci attende alle ore 11.00 di stamattina, domenica 24 novembre 2024, per la dodicesima giornata del Campionato Primavera 1. Potenzialmente quindi dobbiamo definire la diretta Roma Genoa Primavera come uno scontro tra due squadre che al momento stanno inseguendo un posto nella zona playoff, con la Roma a quota 18 punti in classifica e il Genoa appena una lunghezza dietro con il bottino di 17 punti per i rossoblù.

Dobbiamo aggiungere che la Roma Primavera prima della sosta aveva colto una bella vittoria sul campo dell’Atalanta, davvero preziosa per spezzare un momento difficile: i giallorossi infatti avevano esordito con quattro vittorie consecutive, ma poi non avevano più vinto nelle successive sei giornate, con tre pareggi e altrettante sconfitte. Il Genoa invece nelle ultime cinque giornate ha sempre alternato una sconfitta e una vittoria: prima della sosta aveva perso in casa contro il Torino, servirebbe quindi un colpaccio nella diretta Roma Genoa Primavera per confermare la tendenza…

ROMA GENOA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Cogliamo l’occasione per ricordare le modalità con le quali si potrà seguire la diretta Roma Genoa Primavera in tv, che come sempre per il Campionato Primavera 1 anche nell’edizione 2024-2025 sarà visibile sui canali di Sportitalia in chiaro. Di conseguenza il sito Internet e l’app di Sportitalia offriranno a tutti anche il servizio della diretta streaming video Roma Genoa Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta Roma Genoa Primavera. I giallorossi di mister Gianluca Falsini potrebbero proporre il modulo 3-4-1-2 con Reale, Golic e Mirra nella difesa a tre davanti al portiere De Marzi; a centrocampo ecco la coppia mediana Di Nunzio-Coletta, con Mannini a destra e Marazzotti a sinistra, infine il reparto offensivo della Roma Primavera si dovrebbe aprire con Graziani trequartista alle spalle dei due attaccanti Zefi e Misitano.

Quanto agli ospiti allenati da mister Jacopo Sbravati, ecco un possibile modulo 3-4-1-2 anche per il Genoa Primavera, con il portiere Consiglio; davanti a lui i tre difensori Meconi, Barbini e Ferroni; a centrocampo i due esterni Venturino a destra e Contarini a sinistra dovrebbero affiancare la coppia formata da Fazio e Rossi nel cuore della manovra, infine ecco il trequartista Romano alle spalle dei due attaccanti Dorgu e Nuredini.