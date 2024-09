DIRETTA GENOA JUVENTUS: TESTA A TESTA

Angolo di storia per la diretta di Genoa Juventus, in questi testa a testa infatti vedremo qualche dato storico sulle due squadre e cercheremo insieme di capire chi tra le due è la favorita da un punto di vista storico. Iniziamo però con il dire che questa partita è ricca di record, basti pensare allo stacco di testa di Ronaldo di 2,13 metri di quattro anni fa in una partita poi vinta a fatica dai bianconeri. L’abaco dei precedenti conta 85 vittorie per la squadra allenata oggi da Thiago Motta, di cui due sono arrivate in Coppa Italia.

Il disavanzo poi si copre con 15 pareggi e 17 vittorie del grifone. Sebbene si potrebbe pensare che a Marassi il Genoa si imponga più facilmente, i dati dicono il contrario: partendo dai pareggi sono 5 quelli maturati davanti al pubblico genoano mentre dieci tra il Delle Alpi e lo Stadium. Le vittorie invece sono molto più probabili per la squadra di Gilardino quando gioca in casa: ben 6. Passiamo adesso alle statistiche della partita di Serie A in diretta di Genoa Juventus, non perdiamo occasione per essere tifosi più consapevoli. (agg. Gianmarco Mannara)

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA DIRETTA GENOA JUVENTUS IN TV

Per assistere alla diretta Genoa Juventus comodamente da casa, sarà necessario un abbonamento a DAZN per seguire ogni minuto della diretta. Come per tutte le grandi sfide, anche noi vi offriremo una diretta testuale che vi accompagnerà passo dopo passo, raccontando le emozioni e i momenti salienti della partita.

A PORTE CHIUSE

La diretta Genoa Juventus (si gioca alle ore 18.00 di sabato 28 settembre 2024) vedrà la sfida andare in scena a porte chiuso, visto che i Grifoni sono stati sanzionati per i gravi incidenti fuori dallo stadio Ferraris a margine del derby di Coppa Italia contro la Sampdoria, un ko ai rigori che ha fatto seguito all’ultima sconfitta sul campo del Venezia, con Gilardino alle prese con il primo vero passaggio delicato della stagione.

La Juventus è invece reduce da tre 0-0 consecutivi in campionato, un’eventualità piuttosto rara nella storia bianconera. Da sottolineare come i bianconeri hanno ancora la porta inviolata nelle cinque partite finora giocate in Serie A, ma l’ultimo pari col Napoli ha rappresentato sicuramente un rallentamento, con la Juve ora a -2 dai cugini del Toro che guidano la classifica.

GENOA JUVENTUS: LE PROBABILI FORMAZIONI

Puntiamo i riflettori sulle scelte di Gilardino e Thiago Motta per le probabili formazioni della diretta Genoa Juventus. Per il Genoa modulo di partenza 3-5-2, difesa a tre con De Winter, Bani e Vasquez davanti all’estremo difensore Gollini. Gli esterni di fascia saranno Sabelli e Martin con Frendrup, Badelj e Thorsby che si muoveranno a centrocampo, con Pinamonti e Vitinha coppia d’attacco. 4-2-3-1 per la Juventus, ci sarà Perin tra i pali con una difesa a quattro schierata con Danilo, Kalulu, Bremer e Rouhi. A centrocampo Fagioli e McKennie, giocheranno avanzati Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz alle spalle di Dusan Vlahovic.

GENOA JUVENTUS: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per le scommesse sulla diretta Genoa Juventus, ecco le indicazioni dei principali bookmaker: vittoria del Genoa quotata 5.50, dunque nettamente favorita la Juventus, con la quota per la vittoria in trasferta che si abbassa a 1.65, mentre la quota relativa al pareggio viene fissata 3.65.