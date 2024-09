DIRETTA JUVENTUS NAPOLI, I TESTA A TESTA

Sarebbe impossibile riassumere in poche righe la storia che ci accompagna verso la diretta Juventus Napoli, ci concentriamo allora sugli ultimi dieci precedenti tra bianconeri torinesi e azzurri partenopei, una delle rivalità più classiche del calcio italiano. Questa nostra panoramica contemporanea su Juventus Napoli può quindi iniziare con la finale di Coppa Italia 2019-2020 che fu vinta dal Napoli per 4-2 dopo i calci di rigore mercoledì 17 giugno 2020.

Pochi mesi dopo, bianconeri e azzurri disputarono anche la Supercoppa Italiana, in questo caso con vittoria per 2-0 della Juventus, mentre in seguito abbiamo naturalmente le otto partite degli ultimi quattro campionati di Serie A, con il Napoli nettamente in vantaggio grazie a ben cinque vittorie (compreso il memorabile 5-1 casalingo di venerdì 13 gennaio 2023) a fronte di due successi per la Juventus e un solo pareggio. Equilibrio invece parlando dello scorso campionato 2023-2024, nel quale il fattore campo è stato decisivo: 1-0 per la Juventus a Torino venerdì 8 dicembre 2023 all’andata e 2-1 per il Napoli allo stadio Maradona nel match di ritorno, disputato domenica 3 marzo scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA JUVENTUS NAPOLI, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si parla di big match all’Allianz Stadium e per viverlo da casa sarà necessario essere abbonati a DAZN per non perdersi neanche un minuto della diretta Juventus Napoli. Come tutta le grandi partite, anche noi vi proponiamo una diretta che sarà testuale e vi racconterà passo dopo passo le emozioni e gli avvenimenti del match.

È GIÀ SFIDA SCUDETTO?

Si riaccende subito l’Allianz Stadium di Torino che è pronto ad ospitare la diretta Juventus Napoli sabato 21 settembre a partire dalle 18,00. Ad affrontarsi saranno due delle migliori formazioni del campionato e due dei migliori allenatori in circolazioni che si contenderanno punti che potranno già essere decisivi.

I padroni di casa arrivano dall’impegno infrasettimanale in Champions League contro il PSV ma non riescono a vincere in campionato da due partite. In enorme crescita, invece, il Napoli di Antonio Conte che vince e convince da tre partite di consecutive e vorrà imporsi anche a Torino.

JUVENTUS NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra le due squadre si accende soprattutto in panchina dove si incroceranno due allenatori dalle idee opposte ma dalle grandi qualità. Le probabili formazioni raccontano di un Juventus impostata sul da Thiago Motta su un 4-2-3-1 molto libero dove il ruolo di Koopmeiners, come contro il PSV, potrebbe risultare decisivo. Ai suoi lati sono pronti ad agire ancora Yildiz e Nico Gonzalez a sostegno di Dusan Vlahovic che insegue ancora il gol. Bremer Gatti è la coppia di centrali anche se l’italiano potrebbe riposarsi dopo essere uscito acciaccato dalla sfida in Champions League.

Ci sono tante certezze nel 3-4-2-1 del Napoli di Conte che si basa su Romelu Lukaku e Kvaratskhelia per la fase offensiva con uno tra Politano e Neres a completare il tridente. Buongiorno ha dato certezza da braccetto di difesa ma potrebbe andare a uomo su Vlahovic spostando Rrahmani sul centro sinistra. Di Lorenzo completa la difesa e lascia Mazzocchi e Spinazzola sulle fasce.

JUVENTUS NAPOLI, LE QUOTE

La diretta Juventus Napoli sarà sicuramente molto equilibrata e potrebbe già essere una delle più divertenti di questo campionato perciò andiamo anche a vedere le quote di Bet365. L’1 per i padroni di casa è il risultato fisso più probabile ed è perciò quotato a 2,20 contro il 3,30 per il 2 degli ospiti e il 3,40 per il pareggio X.