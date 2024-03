Diretta/ Genoa Lecce Primavera (risultato finale 1-0): gol di Papadopoulos! (oggi 9 marzo 2024)

DIRETTA GENOA LECCE PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 1-0)

Genoa Lecce Primavera 1-0: questo è il risultato finale al termine della diretta della partita giocata in terra ligure per il Campionato Primavera 1. Questo è un successo decisamente prezioso per i padroni di casa del Genoa, che infatti salgono a quota 35 punti e mettono decisamente nel mirino la qualificazione per i playoff scudetto; la sconfitta invece costringe il Lecce a rimanere fermo a quota 27 punti in classifica, una posizione che potrebbe ancora comportare alcuni rischi.

La diretta di Genoa Lecce Primavera ha vissuto il suo momento decisivo al 78’ minuto di gioco, quando forse cominciava già ad aleggiare l’aria di un possibile pareggio. Il gol vincente però è stato firmato da Papadopoulos, che in questo modo ha regalato la vittoria ai padroni di casa del Genoa Primavera, perché successivamente il risultato non è più cambiato. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA!

Ci siamo, pronti a vivere la diretta di Genoa Lecce Primavera. La squadra ligure ha fatto un solo punto nelle ultime due giornate, ma nel girone di ritorno ha comunque ottenuto 11 punti: un rendimento che possiamo definire accettabile considerando che l’obiettivo salvezza sembra essere archiviato, inoltre il Genoa non perde in casa dallo scorso 8 gennaio (contro l’Atalanta) e da quel momento ha ottenuto tre vittorie consecutive, dunque stiamo parlando di una squadra che sta trovando la sua dimensione pur in un rendimento che non è mai stato entusiasmante.

Il Lecce aveva fatto 4 punti nelle prime 10 giornate, senza mai vincere; nelle seguenti 14 ne ha ottenuti 23 con sette successi, una chiara inversione di tendenza per una squadra che ancora non sta viaggiando ai ritmi della straordinaria stagione passata (chiusa con lo scudetto) ma che ha sicuramente cambiato passo e può salvarsi direttamente, anche se ha perso cinque volte nelle ultime dieci uscite tornando a faticare leggermente. Adesso possiamo metterci comodi e lasciare ogni discorso al terreno di gioco, perché ci siamo davvero: la diretta di Genoa Lecce Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

GENOA LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Lecce Primavera non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che il principale campionato Under 19 viene fornito da Sportitalia, e questa emittente mette comunque a disposizione tutti i match di ciascun turno in diretta streaming video. Potrete dunque utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per assistere alla partita in questione, con due modalità: visitare il sito ufficiale dell’emittente (www.sportitalia.com) oppure rivolgervi al canale Sportitalia Live 24 che è presente solo in streaming.

LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Genoa Lecce Primavera, che sarà in diretta dallo stadio “Ferruccio Chittolina” di Vado Ligure, si gioca alle ore 13:00 di sabato 9 marzo 2024 ed è valida per la venticinquesima giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024. Partita molto importante per entrambe le compagini: i liguri, infatti, occupano posizione di classifica abbastanza tranquilla ma mancano l’appuntamento con la vittoria da un mese. I salentini, invece, in serie positiva da tre partite (vittorie contro Bologna e Torino, pareggio contro l’Empoli) sono in cerca di punti preziosi per blindare la salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA LECCE PRIMAVERA

In Genoa Lecce Primavera diversi dubbi di formazione per entrambi i tecnici. In casa salentina mister Federico Coppitelli dovrebbe riproporre lo stesso undici visto nelle ultime uscite. In porta ci sarà, quindi, il solito Borbei mentre il terminale offensivo sarà capitan Burnete. Qualche dubbio sulla presenza di Winkelmann, non al meglio della condizione e probabilmente rimpiazzato da Agrimi. I padroni di casa allenati dal tecnico Alessandro Agostini, invece, non avranno il centravanti Ekhator, al suo posto è pronto Omar. Nel consueto 3-4-2-1 ci sarà Calvani a difendere i pali rossoblù protetto dalla linea difensiva composta da Abdellaoui, Ferroni e Barbini. A centrocampo dovrebbero figurare Sarpa, Parravicini, Rossi e Scaravilli.











