DIRETTA GENOA MODENA/ Video streaming tv: Grifone ok nei precedenti (Coppa Italia, 11 agosto 2023)

DIRETTA GENOA MODENA: TESTA A TESTA

In attesa della diretta di Genoa Modena, curiosiamo nella storia recente della partita che oggi sarà valida per la Coppa Italia. I due precedenti più significativi sono evidentemente quelli dello scorso campionato di Serie B 2022-2023, che videro una vittoria casalinga per 1-0 del Genoa nella partita d’andata sabato 17 settembre 2022 e poi un pareggio per 2-2 a Modena nella partita di ritorno, che fu disputata domenica 19 febbraio 2023.

Più in generale, le ultime dieci sfide sono spalmate su un arco temporale decisamente molto lungo, da domenica 19 giugno 1988 in poi: il bilancio è naturalmente in questo senso ben poco attendibile per l’attualità, ma comunque evidenziamo quattro vittorie per il Genoa, cinque pareggi e un solo successo per il Modena, un 2-0 casalingo di martedì 19 settembre 2006. Tra queste dieci partite, una è di Coppa Italia: si giocò per il terzo turno dell’edizione 2006-2007 e vide la vittoria casalinga del Genoa per 3-1 dopo i tempi supplementari domenica 27 agosto 2006. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GENOA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Modena sarà trasmessa su Canale 20, come Mediaset che garantirà la trasmissione di tutti i match di Coppa Italia. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

GRIFONE FAVORITO!

Genoa Modena in diretta venerdì 11 agosto 2023 alle ore 21.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova sarà una sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia. Il Genoa si appresta ad affrontare il primo turno della Coppa Italia, marcando così il suo debutto ufficiale nella stagione. Venerdì 11 agosto alle 21, presso lo stadio Ferraris, i rossoblu si confronteranno con il Modena. Dopo il pari in amichevole contro la Cremonese l’obiettivo di Gilardino è chiaro: avviare la nuova stagione nel migliore dei modi e prendere slancio in vista dell’inizio del campionato il 19 agosto, quando il Genoa sfiderà la Fiorentina.

Dall’altra parte, il Modena, una squadra ambiziosa della Serie B, mira a compiere un colpo d’effetto allo stadio Marassi. Il neo tecnico Bianco prevede di schierare una formazione con un 4-3-2-1, in cui l’attaccante di riferimento sarà Falcinelli. A supporto di questo esperto attaccante, Tremolada e Abiuso avranno un ruolo importante nel fornire il necessario sostegno offensivo alla squadra emiliana che riparte con un nuovo allenatore e con la speranza di partire per un campionato cadetto ambizioso.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MODENA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Modena, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Alberto Gilardino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: J. Martínez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. Risponderà il Modena allenato da Paolo Bianco con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Gagno; Oukhadda, Vukusic, Pergreffi, Guiebre; Duca, Gerli, Palumbo; Tremolada; Abiuso, Falcinelli.

GENOA MODENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Modena, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l'eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.











