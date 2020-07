Diretta Genoa Napoli/ Streaming video tv: continua la corsa di Gattuso? (Serie A)

Genoa Napoli, che sarà in diretta dal Luigi Ferraris alle ore 19:30 di mercoledì 8 luglio, vale per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: una sfida che per i partenopei potrebbe rappresentare un altro passo verso quel quinto posto già agganciato dopo aver battuto la Roma nella sfida diretta, e che ora Gennaro Gattuso vuole blindare. Il Napoli è già qualificato ai gironi di Europa League, non può più prendersi la quarta posizione ma ha tutte le intenzioni di chiudere in ascesa una stagione iniziata male ma alla quale è stata data una svolta, e non solo per la vittoria in Coppa Italia; il Genoa deve ancora fare i conti con la salvezza, il pareggio strappato a Udine al 97’ è stato sicuramente importante per l’autostima della squadra ma, chiaramente, adesso il Grifone sa di dover andare a caccia di punti importanti perché il margine sulla zona retrocessione era davvero esiguo, e non si può affatto parlare di tranquillità. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le squadre sul terreno di gioco di Marassi: aspettando la diretta di Genoa Napoli diamo una rapida lettura alle probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Napoli verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: appuntamento dunque su questa emittente e ovviamente la visione sarà riservata ai soli clienti, i quali come sempre – in assenza di un televisore – potranno seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI

Per Genoa Napoli Davide Nicola ritrova Schone: il danese dovrebbe riprendere lo spazio a centrocampo scalzando verosimilmente Lerager, mentre Sturaro può allargarsi sulla corsia (al posto di Barreca) con Biraschi sull’altro versante, la conferma di Behrami come mediano di rottura e l’inserimento di Cassata, che era stato titolare contro la Juventus. Davanti a Perin dovrebbero esserci ancora Cristian Romero e Andrea Masiello, e tornerà Soumaoro; punti di domanda sul reparto offensivo, ma Pinamonti è in gran forma e dunque il suo allenatore potrebbe decidere di tenerlo come prima punta, dunque con Pandev, Iago Falque e Sanabria che si giocheranno l’altra posizione.

Tegola per il Napoli che perde Demme e Koulibaly: al posto del tedesco, squalificato, sarà Lobotka a giocare davanti alla difesa con la mediana che potrebbe ritrovare Elmas dal primo minuto – in luogo di Zielinski – mentre Allan può dare fiato a Fabian Ruiz ma non è al top della condizione. In porta ci sarà Meret, davanti a lui Manolas e Nikola Maksimovic con due terzini che potrebbero essere Hysaj e Ghoulam per naturale turnover; allo stesso modo, davanti scalpitano Politano e Mertens per sostituire Callejon e Milik, e occhio anche a Lozano che, in ogni caso, non dovrebbe andare a prendere il posto di Lorenzo Insigne.

QUOTE E PRONOSTICO

Partenopei ovviamente favoriti nel pronostico su Genoa Napoli: lo dice in maniera piuttosto netta l’agenzia Snai, che ha assegnato un valore di 1,55 volte la puntata all’eventualità del successo esterno per la quale bisognerà giocare il segno 2. Viceversa, il segno 1 che identifica la vittoria del Grifone vi consentirebbe di guadagnare una somma pari a 6,25 volte quanto messo sul piatto, mentre il pareggio regolato dal segno X porterebbe in dote una vincita corrispondente a 4,00 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

