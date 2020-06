Diretta Genoa Parma/ Streaming video DAZN: il Grifone cerca la salvezza (Serie A)

Genoa Parma, partita diretta dal signor Giacomelli, si gioca alle ore 21:45 di martedì 23 giugno: ripartenza anche per il Grifone che ospita la 27^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Il Parma è stato già impegnato nei giorni scorsi: insieme al Torino è infatti stato il club che ha sancito ufficialmente la ripartenza del massimo campionato di calcio in Italia, vessato come tutto il mondo dalla pandemia da Coronavirus. Si prova a cercare una parvenza di normalità, ma il calendario fittissimo e le porte chiuse spingono inevitabilmente verso un contesto del tutto diverso e in qualche modo “falsato”, nel senso buono del termine, rispetto a prima. All’inizio di marzo le sorti erano state alterne per le due squadre: gran colpo del Genoa che aveva espugnato San Siro battendo il Milan, rilanciando così le sue ambizioni di salvezza (lotta serrata, ma se non altro i rossoblu hanno annunciato la loro presenza), mentre il Parma aveva perso tre sanguinosi punti al Tardini, facendosi sorprendere dalla Spal ultima in classifica. Adesso dunque si riparte con il primo di tanti turni infrasettimanali: vedremo quello che succederà nella diretta di Genoa Parma, ma aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco possiamo valutare le scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

La diretta tv di Genoa Parma dovrebbe essere trasmessa sul canale DAZN1: la partita di Serie A è di “proprietà” della nuova piattaforma ma l’accordo con Sky permette anche ai clienti della televisione satellitare di assistervi, selezionando il canale 209 del loro decoder. Gli abbonati a DAZN invece avranno la possibilità di seguire le immagini anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone – dunque in diretta streaming video – oppure attivando l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Davide Nicola si presenta a questa Genoa Parma dovendo fare a meno di Radovanovic, la cui stagione è terminata in anticipo: per questo motivo in mezzo al campo la regia dovrebbe essere affidata a Lasse Schone, con Sturaro e Behrami che dovrebbero essere le due mezzali per un assetto prettamente difensivo. A spingere saranno gli esterni: Ghiglione a destra parte favorito su Biraschi, dall’altra parte sicuro del posto capitan Criscito. A protezione del portiere Perin avremo invece Cristian Romero, Soumaoro e Andrea Masiello; da valutare invece gli attaccanti, verso una maglia Pandev ma Sanabria e Pinamonti (con la potenziale sorpresa Destro) sono ancora in ballottaggio. Il Parma di Roberto D’Aversa gioca stabilmente con il 4-3-3: Sepe tra i pali, Iacoponi e Bruno Alves davanti a lui, Darmian e Gagliolo i due terzini che dovranno collaborare costantemente con gli interni di centrocampo, verosimilmente il grande ex Kucka e Kurtic anche se il piano potrebbe essere quello di far giocare Alberto Grassi o Barillà, o anche Scozzarella con lo spostamento di Hernani sulla mezzala. Davanti invece si rivedono sia Cornelius che Gervinho: entrambi viaggiano verso una maglia da titolare, con Kulusevski a completare il tridente.

Per un pronostico su Genoa Parma possiamo avvalerci delle quote fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita è quella di casa, con un valore di 2,25 volte la somma puntata sul segno 1. Il segno X regola il pareggio e vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,35 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo, mentre per il segno 2 – da giocare per il successo esterno dei ducali – la vincita corrisponderebbe a 3,20 volte l’importo investito.



