DIRETTA/ Genoa Reggiana video streaming tv: tabù per gli emiliani (Coppa Italia, oggi 1 novembre 2023)

DIRETTA GENOA REGGIANA: TESTA A TESTA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Genoa Reggiana, possiamo osservare che la storia di questa partita è molto lunga, ma anche con numerose pause. Infatti, gli ultimi dieci precedenti ufficiali coprono un arco temporale di 30 anni esatti, dal mese di ottobre 1993 ad oggi, perché a dire il vero questo match fu una sorta di “classico” negli anni Novanta, però l’ultimo precedente risale a domenica 9 maggio 1999, quindi torna dopo 24 anni e mezzo di assenza.

I numeri degli scontri “più recenti” ci parlano di una sorta di maledizione per la Reggiana, che infatti non ha mai vinto anche se per sei volte ha almeno ottenuto il pareggio, mentre per il resto si contano ovviamente quattro vittorie per il Genoa. Quelle dieci sfide furono tutte disputate in Serie A oppure in Serie B, ma tornando ancora più indietro nel tempo si possono contare anche quattro sfide in Coppa Italia: in questo contesto, il bilancio è di due vittorie per il Genoa e altrettanti pareggi, la costante è l’assenza di successi per la Reggiana contro il Grifone. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GENOA REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Reggiana sarà garantita in chiaro per tutti su Italia 1, canale numero 6 del telecomando, perché pure in questa stagione la Coppa Italia sarà un’esclusiva di Mediaset. Di conseguenza, anche la diretta streaming video di Genoa Reggiana sarà garantita da questa emittente, per la precisione tramite il servizio Mediaset Infinity.

SI GIOCA A MARASSI

Genoa Reggiana, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova, nobiliterà il pomeriggio di un giorno festivo con il calcio d’inizio che è infatti fissato alle ore 15.00 di oggi, mercoledì 1° novembre 2023. Si gioca per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023-2024, allora la prima informazione da tenere in mente verso la diretta di Genoa Reggiana è che, in caso di pareggio al triplice fischio finale, serviranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore per decretare una squadra vincitrice, che si qualificherà per gli ottavi di finale.

Evidentemente è favorito il Genoa, almeno sulla carta, perché il Grifone è una categoria più in alto e godrà pure del fattore campo: i rossoblù allenati da Alberto Gilardino arrivano dalla vittoria contro la Salernitana in campionato e vorranno approfittare di un incrocio sulla carta favorevole per fare strada anche in Coppa Italia. La Reggiana invece si giocherà in serenità un traguardo che sarebbe prestigioso, con l’umore alto dopo il colpaccio per 0-3 contro la FeralpiSalò che ha consolidato per gli emiliani una posizione di centro classifica in Serie B. Che cosa ci dirà quindi oggi la diretta di Genoa Reggiana?

PROBABILI FORMAZIONI GENOA REGGIANA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Genoa Reggiana, pur con la dovuta precisazione che in Coppa Italia è facile pensare al turnover. Per i padroni di casa di mister Alberto Gilardino possiamo ipotizzare un modulo 3-5-2, con questi possibili undici titolari: in porta Martinez; davanti a lui, la difesa a tre con Vogliacco, Bani e Vasquez; folta linea a cinque a centrocampo con De Winter, Thorsby, Badelj, Strootman e Matturro da destra a sinistra; infine, il tandem d’attacco del Genoa potrebbe vedere titolari oggi Gudmundsson ed Ekuban.

La risposta della Reggiana di un altro campione del Mondo 2006, cioè Alessandro Nesta, potrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 4-3-2-1: Bardi tra i pali protetto da una difesa a quattro che indichiamo con Libutti, Rozzio, Marcandalli e Pajac; a centrocampo potrebbero agire invece dal primo minuto Portanova, Cigarini e Crnigoj; infine, l’attacco di Coppa Italia potrebbe prevedere per la Reggiana i due trequartisti Girma ed Antiste in appoggio al centravanti Gondo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Genoa Reggiana secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti, quindi il segno 1 è quotato a 1,47, mentre poi si sale a quota 4,50 sul segno X naturalmente in caso di pareggio, infine il segno 2 varrebbe 6,50 volte la posta in palio qualora oggi dovesse vincere la Reggiana.











