Diretta Genoa Salernitana/ Streaming video tv: le pericolanti (Coppa Italia)

DIRETTA GENOA SALERNITANA: UN’OCCASIONE PER DUE SQUADRE IN CRISI

Genoa Salernitana, diretta dall’arbitro Marco Serra presso lo stadio Luigi Ferraris di Marassi, si gioca per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021-2022 in partita secca (supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di pareggio). L’appuntamento è fissato per le ore 21.00 di questa sera, martedì 14 dicembre 2021, ma fatalmente per entrambe le formazioni la diretta di Genoa Salernitana passerà in secondo piano davanti alle enorme difficoltà nel campionato di Serie A.

DIRETTA/ Fiorentina Salernitana (risultato finale 4-0): arrotondano Vlahovic e Maleh!

La Salernitana arriva dal poker incassato in casa della Fiorentina ed è ultima con soli 8 punti, senza dimenticare i grossi problemi fuori dal campo. Almeno a livello societario il Genoa ora sta meglio, ma la classifica è comunque molto brutta e il Grifone arriva dalla delusione sempre bruciante di una sconfitta nel derby. Il fattore campo fa pensare comunque che i rossoblù possano essere più interessati alla Coppa Italia: sarà davvero così? Ce lo dirà stasera Genoa Salernitana…

Diretta/ Inter Genoa Primavera (risultato finale 2-2): botta e risposta in extremis!

DIRETTA GENOA SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Salernitana sarà proposta in chiaro per tutti su Italia 1, che seguirà tutte le partite dei sedicesimi di finale. Di conseguenza, sarà possibile seguire questo incontro anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Mediaset Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO MEDIASET

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SALERNITANA

Presentando le probabili formazioni di Genoa Salernitana, dobbiamo evidentemente annotare che per entrambe le squadre la priorità va al campionato, ma ad esempio con tanti assenti nel Genoa non si può fare moltissimo turnover. Schieriamo per il Grifone di mister Shevchenko un modulo 3-4-1-2 con Semper in porta; difesa a tre formata da Vanheusden, Masiello e Biraschi; a centrocampo linea a quattro con Ghiglione, Sturaro, Touré e Cambiaso possibili titolari; Galdames sulla trequarti in appoggio ai due attaccanti Destro e Kallon.

DIRETTA/ Genoa Sampdoria (risultato finale 1-3): Destro accorcia ma non basta!

La risposta della Salernitana di mister Colantuono potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-5-2, nel quale proviamo a schierare titolari Fiorillo in porta; Veseli, Gyomber e Gagliolo davanti a lui nella difesa a tre; una folta linea di cinque uomini a centrocampo con Kechrida, L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos e Ranieri possibili titolari, così come Bonazzoli e Simy per formare il tandem d’attacco campano.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Genoa Salernitana in base alle quote offerte dall’agenzia Snai per osservare che i padroni di casa rossoblù sono favoriti, infatti il segno 1 è proposto a 2,05 mentre poi si sale a quota 3,30 sul segno 2 in caso di colpaccio della Salernitana e fino a 3,60 volte la posta in palio in caso di pareggio (naturalmente segno X).

© RIPRODUZIONE RISERVATA