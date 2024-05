DIRETTA/ Sassuolo Fiorentina Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: squadre in campo! (12 maggio 2024)

DIRETTA SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Sassuolo Fiorentina Primavera sta per cominciare, una partita delicatissima per i giovani neroverdi che hanno messo a rischio la loro partecipazione ai playoff con un periodo davvero negativo. Abbiamo infatti tre sconfitte nelle ultime quattro partite, e solo due vittorie nelle ultime otto: se i ko contro Inter e Roma, per quanto casalinghi come quello contro l’Atalanta, ci potevano stare, lo stesso non si può dire della sconfitta sul campo di un Empoli senza obiettivi, e stonano anche i pareggi racimolati contro Cagliari e Lecce per un rendimento che è drasticamente calato e ci consegna una squadra stanca.

Dal canto suo la Fiorentina sta attraversando una vera e propria crisi: tre sconfitte consecutive per entrare in questa partita, cinque ko nelle ultime sei con la sola vittoria sul Torino (un roboante 5-1) nelle ultime otto gare disputate, abbiamo anche un pesantissimo 1-6 interno subito dalla Roma per sei sconfitte nelle ultime otto, e dire che in precedenza i viola potevano puntare i playoff avendo una serie positiva di dieci partite con sei vittorie e quattro pareggi. Tempi lontani ormai, mentre è vicinissimo il calcio d’inizio di questa partita: mettiamoci allora comodi e lasciamo parlare il campo, la diretta di Sassuolo Fiorentina Primavera sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La domenica pomeriggio della Primavera 1 potrà essere seguita su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, con la diretta Sassuolo Fiorentina che verrà messa a disposizione anche degli utenti dell’app di Sportitalia che trasmetterà la partita in diretta streaming video. L’alternativa è quella di seguire con noi la diretta testuale del match con aggiornamenti costanti del risultato e il racconto delle azioni salienti della partita.

SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA: EMILIANI IN CALO!

La classifica separa le due squadre con 12 punti ma la diretta Sassuolo Fiorentina Primavera si prospetta essere molto interessante da seguire. Domenica 12 maggio con calcio d’inizio alle 15.00 le due squadre si affronteranno in cerca di punti importanti per il campionato. Situazione migliore ma ugualmente delicata quella del Sassuolo che si trova in zona playoff Scudetto e vuole vincere per confermare la sua posizione. La sconfitta per 3 a 1 in casa dell’Empoli è stato un importante arresto arrivato dopo la vittoria contro il Bologna che sembrava aver lasciato ogni difficoltà alle spalle degli emiliani.

I viola arrivano da una sconfitta in casa contro il Cagliari per 1 a 2 e si trovano al 14esimo posto in classifica con 36 punti all’attivo. La sfida contro il Sassuolo potrebbe dare nuova linfa ad una squadra che ha sofferto troppe difficoltà in questa stagione.

SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo il discorso relativo alle probabili formazioni della diretta Sassuolo Fiorentina Primavera con i due allenatori chiamati a fare la differenza con le loro scelte. La squadra allenata da Emiliano Bigica si trova a dover fare i conti con la squalifica di Lopes che non giocherà contro la Fiorentina e potrebbe essere sostituito da Ravaioli pronto a trovare minutaggio a centrocampo insieme a Kumi e Knezovic.

Squalifica da superare anche in casa Fiorentina con Daniele Galloppa che dovrà fare a meno di Gudelevicius sull’esterno. Trapani è pronto a sostituirlo creando la coppia di esterni con Scuderi. In avanti tocca a Sene sostenere il peso dell’attacco viola.

SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA, LE QUOTE

Approfondiamo la questione che riguarda le quote della diretta Sassuolo Fiorentina Primavera utilizzando le quote proposte da Betclic: i padroni di casa partono con il favore del pronostico dalla loro parte e una loro vittoria è quotata a 1,88. Il 2 in favore della viola sale a 3,22 contro il 4,03 del pareggio X.

