DIRETTA SASSUOLO UDINESE PRIMAVERA, OSPITI IN DIFFICOLTÀ

Esame sulla carta abbastanza agevole per i neroverdi: la diretta Sassuolo Udinese Primavera vedrà i bianconeri all’ennesima prova per riscattare le precedenti in questa domenica 15 settembre ore 15:00 a Reggio Emilia.

Partiamo però dal Sassuolo Primavera che in questo campionato, passate tre partite, non hanno ancora perso nemmeno una singola partita avendo pareggiato a Verona con i gialloblu, in casa contro l’Atalanta e vinto a Cesena per 3-2.

L’Udinese Primavera invece è in condizioni come detto molto critiche. Le sconfitte incassate sono state tutte molto pesanti, a partire dal 4-0 contro il Milan fino al 6-1 con la Juventus, senza dimenticare il 5-1 in trasferta con il Lecce.

DOVE VEDERE LA DIRETTA SASSUOLO UDINESE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO TV

Adesso scopriamo dove vedere la diretta Sassuolo Udinese Primavera. Come siamo ormai abituati da anni, il match del campionato giovanile per eccellenza sono trasmessi su Sportitalia.

Se invece preferite vedere la gara in diretta streaming allora dovrete scaricare l’applicazione di Sportitalia, tutto completamente gratuito.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO UDINESE PRIMAVERA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Sassuolo Udinese Primavera. I neroverdi giocheranno col 4-3-1-2 con Schaccetti in porta, difesa a quattro con Parlato, Corradini, Macchioni e Benvenuti. Tomas e Knezkovic come mezzali con Lopes regia. Bruno trequartista con Vedovati e Moriano attaccanti.

I friulani opteranno invece per il 3-4-2-1. Kristancig tra i pali, retroguardia formata da Olivo, Bozza e Del Pino Agiranno da esterni Lazzaro e Marello con Barbaro e De Crescenzo a centrocampo. Davanti Bonin supportato da Pejicic e Demirovsi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SASSUOLO UDINESE PRIMAVERA

Infine guardiamo insieme le quote per le scommesse sulla diretta Sassuolo Udinese Primavera. I neroverdi partono dunque con i favori del pronostico a 1.38, seguiti dalla quota cinque per il pareggio e infine li 5.25 associati al 2 fisso.

Se siete interessanti a giocare i gol, la vostra occasione è di puntare su Over o Under 2.5, in base alle vostre idee.