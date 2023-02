Diretta Genoa Spal/ Streaming video tv: ospiti in crisi (Serie B)

DIRETTA GENOA SPAL: VIETATO FALLIRE

La diretta Genoa Spal, in programma sabato 25 febbraio alle ore 16:15, mette in palio punti preziosi per entrambe le compagni. Da una parte i liguri hanno bisogno di ottenere l’intera posta a disposizione per continuare a rincorrere la promozione diretta in Serie A, dall’altra gli Estensi devono necessariamente vincere per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione diretta in Lega Pro.

Sicuramente partono con i favori del pronostico i ragazzi di Gilardino, anche in virtù dei due risultati utili consecutivi delle ultime settimane. Per la Spal, invece, il momento è dei peggiori da inizio stagione: prima del pareggio contro il Como, infatti, i bianco-azzurri avevano inanellato tre sconfitte consecutive.

GENOA SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Genoa Spal, valida per la ventiseiesima giornata di Serie B., sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Alberto Santi. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

GENOA SPAL: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Genoa Spal vedono i soliti dubbi della vigilia con i due tecnici intenti a cercare la soluzione migliore per vincere. Mister Gilardino dovrà fare a meno dell’infortunato Boci che verrà sostituito da Criscito. A centrocampo scalpita per una maglia dall’inizio Strootman, potrebbe fargli posto Frendrup. Rientrano dalla squalifica, infine, Haps ed Hefti. Per gli ospiti seconda apparizione in panchina per mister Oddo, subentrato a De Rossi. Il nuovo tecnico dovrebbe affidarsi ancora al 3-4-1-2 con il dubbio legato alle condizioni fisiche di Varnier. Probabile, inoltre, l’impiego dal primo minuto del greco Feftatzidis.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Genoa Spal vedono una sfida nettamente a favore dei liguri. Secondo Snai, il successo dei padroni di casa vale 1.55 contro i 6.50 attribuiti agli ospiti e la quota 3.80 riferita al segno X. Ci si aspettano pochi gol e l’Over 2.5 a 2.05 è la dimostrazione di quanto detto. L’Under 2.5, invece, si gioca a 1.65.











