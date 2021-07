DIRETTA GENOA STUBAI/ Video streaming tv: gli assenti per l’amichevole

DIRETTA GENOA STUBAI: GLI ASSENTI

Mentre aspettiamo la diretta di Genoa Stubai, la prima amichevole stagionale del Grifone, dobbiamo spendere qualche parola in più su Stefano Sturaro e Davide Biraschi che, come abbiamo già accennato, saranno assenti nella partita di oggi pomeriggio. Biraschi e Sturaro infatti sono stati costretti a rimanere a Genova in quarantena in quanto, come spiegato da una nota ufficiale del club, “venuti in contatto con soggetto risultato positivo al Covid-19, estraneo al contesto lavorativo. Entrambi i giocatori sono risultati negativi a due tamponi rinofaringei, si potranno unire al gruppo squadra terminato il periodo di quarantena”. Nulla di grave insomma, solo un piccolo intoppo che sta ritardando l’inizio della preparazione estiva con il gruppo di Davide Ballardini per Biraschi e Sturaro. Assente anche Milan Badelj in questa prima parte del ritiro estivo del Genoa, ma in questo caso per un motivo decisamente più piacevole, dal momento che ha partecipato agli Europei 2020 con la Nazionale della Croazia. Sono invece presenti giocatori tornati al Genoa dopo il prestito come Jagiello, Bani, Agudelo e Favilli, oltre a molti ragazzi della Primavera. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GENOA STUBAI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA AMICHEVOLE

La diretta tv di Genoa Stubai sarà garantita da Telenord con la telecronaca di Pinuccio Brenzini. Le sfide amichevoli del Grifone saranno visibili come sempre sul canale 13 in Liguria, sul 616 in Piemonte e in diretta streaming video su www.telenord.it. Inoltre, un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network del Genoa.

GENOA STUBAI: PRIME PROVE PER BALLARDINI

Genoa Stubai, in diretta alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, sabato 17 luglio 2021, è la partita amichevole che segna il primo impegno nella nuova stagione per il Genoa di Davide Ballardini, che sta lavorando nella austriaca Val Stubai, sede ormai tradizionale del ritiro estivo del Grifone. Impegno ormai tradizionale, ideale per rompere il ghiaccio: nella diretta di Genoa Stubai gli avversari dei rossoblù saranno i valligiani locali, come succede praticamente tutti gli anni, anche se le anomalie dell’estate calcistiche 2020 avevano spezzato anche la tradizione delle amichevoli tra Genoa e Stubai. Prendiamo allora questa amichevole come un piccolo segnale di ritorno alla normalità in una estate che per i club calcistici tornerà sui canoni tradizionali.

La vera notizia, ironizzando ma nemmeno troppo, potremmo dire che sia la presenza sulla panchina del Genoa di Davide Ballardini all’inizio della stagione: il presidente Enrico Preziosi lo ha chiamato per l’ennesima volta nel corso dello scorso campionato per raggiungere la salvezza, missione compiuta in anticipo tanto che è arrivata la conferma anche per la nuova Serie A 2021-2022. Quali indicazioni fornirà a mister Ballardini la prima amichevole Genoa Stubai?

PROBABILI FORMAZIONI GENOA STUBAI

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Genoa Stubai, è naturale attendersi la solita girandola di sostituzioni per mettere minuti nelle gambe a tutti i giocatori che Davide Ballardini ha avuto a disposizione fin da subito nel ritiro austriaco. Ricordiamo dunque l’elenco dei convocati per questa prima fase del lavoro estivo del Genoa: i tre portieri sono Andrenacci, Jandrei e Marchetti; abbiamo poi i difensori Bani, Criscito, Ghiglione, Gjini, Masiello, Radovanovic, Serpe e Cambiaso; i centrocampisti Agudelo, Besaggio, Cassata, Czyborra, Jagiello, Rovella, Portanova, Melegoni e Chierico; infine come attaccanti Bianchi, Buksa, Destro, Favilli, Shomurodov, Charpentier e Kallon. Veterani, nuovi acquisti e giovani aggregati dalla Primavera, un bel mix dal quale potrà attingere Ballardini oggi pomeriggio, mentre sono attualmente indisponibili Biraschi e Sturaro, che si trovano in quarantena preventiva.

