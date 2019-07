Diretta Genoa Val Stubai/ Risultato live: prima amichevole del Grifone

Genoa Val Stubai, in diretta dalla località austriaca di Neustift, sede ormai tradizionale del ritiro estivo del Grifone, è la partita amichevole che alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, sabato 13 luglio 2019, segna il primo impegno nella nuova stagione per il Genoa di Aurelio Andreazzoli. Impegno ideale per rompere il ghiaccio, in Genoa Val Stubai infatti gli avversari saranno i valligiani locali. Curiosa la situazione di Andreazzoli: meno di due mesi fa lottava con il suo Empoli proprio contro il Genoa per la salvezza e il verdetto favorevole ai rossoblù arrivò solamente negli ultimi minuti dell’ultima giornata dello scorso campionato di Serie A. Il bel gioco messo in mostra dai toscani ha però convinto il presidente Enrico Preziosi ad affidare proprio ad Andreazzoli il nuovo Genoa per il campionato 2019-2020, con l’auspicio che sia più tranquillo del precedente, troppo condizionato dall’addio a gennaio di Krzysztof Piątek.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Val Stubai non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala nemmeno una diretta streaming video per la prima uscita stagionale del Grifone. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network del Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA VAL STUBAI

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Genoa Val Stubai, è naturale attendersi la solita girandola di sostituzioni per mettere minuti nelle gambe a tutti i giocatori che Aurelio Andreazzoli ha avuto a disposizione fin da subito nel ritiro austriaco di Neustift. Ricordiamo dunque l’elenco dei convocati per questa prima fase del lavoro estivo del Genoa: i tre portieri sono Marchetti, Jandrei e Vodisek; abbiamo poi i difensori Biraschi, Zukanovic, Criscito, Jaroszynski, Barreca, Rizzo, El Yamiq e Romero; i centrocampisti Hiljemark, Romulo, Radovanovic, Jagiello, Lerager, Zennaro, Schafer, Rovella e Ghiglione; infine come attaccanti Pandev, Gumus, Pinamonti, Sanabria, Kouamé e Favilli. Veterani, nuovi acquisti e giovani aggregati dalla Primavera, un bel mix dal quale potrà attingere Andreazzoli oggi pomeriggio.



