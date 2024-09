DIRETTA GENOA VERONA, SI APRONO LE PORTE DEL MARASSI

C’è trepidante attesa al Marassi con la diretta Genoa Verona. Due squadre che nelle prime uscite di campionato hanno fatto bene se consideriamo anche gli avversari affrontati in questo avvio di Serie A 2024/2025.

Domenica 1 agosto 2024 alle ore 18:30 ci sarà la possibilità per il Genoa di prolungare la propria imbattibilità. Dopo l’esordio da sogno con un 2-2 casalingo all’ultimo respiro contro i campioni d’Italia dell’Inter, è arrivato l’1-0 sul campo del Monza con il timbro di Pinamonti.

DIRETTA/ Verona Cagliari Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (1 settembre 2024)

Il Verona aveva battezzato la stagione con un fantastico 3-0 che ha reso un incubo il ritorno di Antonio Conte in Serie A, al debutto col Napoli. Il punteggio si è però invertito con la Juventus, in una sfida difficile per gli uomini di Zanetti che però hanno dato una buona impressione.

DOVE VEDERE DIRETTA GENOA VERONA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Genoa Verona allora avete una doppia chance essendo trasmessa sia su Sky che su Dazn, previo abbonamento.

DIRETTA/ Genoa Milan Primavera (risultato finale 3-1): grande successo rossoblù! (oggi 31 agosto 2024)

Per quanto riguarda invece la diretta streaming ecco che le due applicazioni diventano la soluzione numero uno: Sky Go e l’app di Dazn sono scaricabili su qualsiasi dispositivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA VERONA

Adesso è il turno delle probabili formazioni della diretta Genoa Verona. I rossoblu si disporranno con il modulo 3-5-2. In porta Gollini, difeso da Vogliacco, De Winter e Vasquez. agiranno da esterni Sabelli e Martin con Frendrup, Badelj e Messias a disporsi a centrocampo. In attacco sempre Vitinha e Pinamonti

Il Veroa invece si schiererà con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Montipò, protetto qualche metro più avanti da Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz e Frese. In mediana Duda e Belahyane con Livramento, Suslov e Lazovic trequartisti dietro a Mosquera.

Perisic al Monza?/ Calciomercato News: avrebbe rifiutato l'offerta di Galliani, c'è l'ipotesi Genoa ma...

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GENOA VERONA

Concludiamo la panoramica su questa partita con quelle che sono le quote per le scommesse della diretta Genoa Verona. L’1 fisso vale due volte la posta in palio contro i 3.90 in favore degli scaligeri. Il segno X del pareggio viene quotato 3.30.

Segneranno entrambe le squadre? Se sì, la quota pagata sarà 2.05 altrimenti l’1.70. L’Over 2.5, infine, viene offerto a 2.38 mentre l’Under a 1.57.