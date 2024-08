DIRETTA MONZA GENOA: I TESTA A TESTA

Avvicinandoci alla diretta Monza Genoa diciamo che questa partita si è tornata a giocare lo scorso anno dopo parecchio tempo, nel terzo millennio le sfide sono soltanto nove ma tra queste spicca la finale promozione in Serie C nel 2005-2006. Il Genoa, che l’anno prima era salito in Serie A ma si era visto retrocesso per illecito, si era imposto sotto la guida di Giovanni Vavassori: al Brianteo avevano risolto Igor Zaniolo e Ivica Iliev, a Marassi aveva vinto il Monza grazie al gol di Morgan Egbedi ma, naturalmente, per differenza reti la Serie B se l’era presa il Genoa.

Quella del 2006 rimane l’ultima vittoria che il Grifone sia riuscito a centrare in casa del Monza; tra l’altro le ultime tre partite le ha vinte tutte la squadra brianzola, che infatti ha ottenuto un doppio successo nella Serie A della passata stagione. Nel neo ribattezzato U-Power Stadium il gol decisivo lo aveva segnato Dany Mota, entrato dalla panchina e capace di realizzare quando mancavano sette minuti al 90’; decisamente più intrigante la partita del Luigi Ferraris, in cui il Monza aveva vinto 3-2 con i gol di Matteo Pessina, ancora Dany Mota e Daniel Maldini, con il Genoa che aveva temporaneamente pareggiato grazie ad Albert Gudmundsson e Vitinha. (agg. di Claudio Franceschini)

MONZA GENOA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Monza Genoa è una di quelle che, per la seconda giornata di Serie A, sono un’esclusiva di DAZN: l’appuntamento in diretta tv comunque esiste, ma bisognerà essere abbonati comunque a questa piattaforma per accedere a DAZN1, canale disponibile al numero 214 del decoder satellitare. La visione “tradizionale” della diretta Monza Genoa sarà invece in diretta streaming video, perché DAZN è installabile e attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

INIZIO IN CHIAROSCURO!

Siamo vicini alla diretta Monza Genoa, partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 24 agosto ed è valida per la seconda giornata di Serie A 2024-2025: all’U-Power Stadium possiamo parlare di un match tra due squadre che puntano ancora ad una salvezza tranquilla, confortate da un’ottima stagione passata anche se il Monza aveva leggermente calato nel finale. È stato comunque un bel passo quello della formazione brianzola, che ha invece stappato questa nuova annata, la terza consecutiva in Serie A, pareggiando sul campo dell’Empoli e mostrando di poter fare ancora qualche passo ulteriore.

Il Genoa invece è stato autore di un esordio più che positivo: il Grifone infatti ha fermato la corsa dell’Inter, prendendosi un pareggio per 2-2 che certamente ha reso felice Alberto Gilardino, che tra l’altro ha perso due pedine importanti nel suo reparto offensivo ma può nuovamente puntare al centro della classifica. Vedremo come andranno le cose nella diretta Monza Genoa, mentre aspettiamo che la partita si giochi facciamo la nostra solita incursione nelle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MONZA GENOA: PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Monza Genoa bisogna dire che Alessandro Nesta dovrà fare a meno di Cragno, Ciurria e Djuric: assenze pesanti, in porta per ora va Pizzignacco con Izzo, Pablo Marì e Caldirola che agiscono in difesa (le alternative sono Bettella e Andrea Carboni), poi centrocampo con Pessina e Bondo sostenuti dagli esterni Samuele Birindelli e Kyriakopoulos, mentre davanti il ballottaggio è tra Dany Mota e Caprari con Daniel Maldini più sicuro del posto, come prima punta invece Nesta dovrebbe puntare su Petagna non avendo troppe alternative.

Il Genoa orfano di Gudmundsson se la gioca con il 3-5-2, ma senza Ekuban: spazio allora a Junior Messias che fa la seconda punta al fianco di Pinamonti, a centrocampo Malinovskyi rappresenta una mezzala tattica con Frendrup sull’altro versante e Badelj da frangiflutti, Zanoli e Aaron Martin sono i due laterali che dovranno dare una mano anche alla zona difensiva, qui Gilardino ha previsto una linea con Dw Winter, Bani e Vogliacco e dunque poche novità rispetto all’anno passato, è invece cambiato il portiere con Gollini che ha preso il posto di Josep Martinez.

MONZA GENOA: QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per la diretta Monza Genoa danno ragione ai brianzoli, ma in realtà la situazione è abbastanza equilibrata: infatti il segno 1 per la vittoria del Monza ha un valore pari a 2,55 volte quanto messo sul piatto, siamo invece a 2,90 volte la posta in palio per il segno 2 che regola il successo del Genoa. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,10 volte l’importo che avrete pensato di investire su questa partita dell’U-Power Stadium.