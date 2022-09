DIRETTA GERMANIA SPAGNA/ Video streaming tv: grandi numeri nella storia, Eurobasket

DIRETTA GERMANIA SPAGNA: NELL’ALBO D’ORO

Mentre si avvicina la diretta di Germania Spagna, diamo uno sguardo alla tradizione di queste due Nazionali agli Europei di basket. La Spagna spicca con tre successi, anche se davvero molto recenti perché colti nel 2009, 2011 e 2015; in precedenza, Eurobasket era una sorta di maledizione per gli iberici, che vantano infatti ben sei finali perse, comprese le due contro l’Italia nel 1983 e 1999, più altri quattro secondi posti nel 1935, 1973, 2003 e 2007, ultima sconfitta dopo la quale invece la Spagna è riuscita a calare un tris di successi.

Ci sono anche quattro terzi posti, ottenuti dagli iberici nelle edizioni 1991, 2001, 2013 e 2017, per cui la Spagna da un quarto di secolo è presenza praticamente fissa ai vertici, con il quarto posto del 2005 come peggiore risultato. Per la Germania il bottino è sicuramente più magro, anche se spicca il trionfo nell’edizione 1993 proprio in casa, con finale vinta 71-70 contro la Russia, mentre nel 2005 è arrivato un secondo posto a causa della sconfitta in finale contro la Grecia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GERMANIA SPAGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA SEMIFINALE

La diretta tv di Germania Spagna sarà trasmessa su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder di Sky: dunque per quanto riguarda la televisione gli Europei di basket saranno un appuntamento riservato agli abbonati del satellite, con la possibilità di mobilità tramite l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, fornita però anche dalle piattaforme Now TV ed ElevenSports.

GRANDE SFIDA PER LA FINALE!

Germania Spagna, in diretta questa sera, venerdì 16 settembre 2022, con palla a due alle ore 20.30 alla Mercedes Benz Arena di Berlino, è la partita valida come seconda semifinale degli Europei di basket 2022, che naturalmente designerà quindi la seconda finalista che domenica potrà andare a caccia del titolo della rassegna continentale, che nella sua fase ad eliminazione diretta è ospitata per intero nella capitale tedesca. Ad Eurobasket 2022 siamo entrati nella fase più calda e la diretta di Germania Spagna sicuramente ci riserverà grandi emozioni tra due big del basket europeo.

Per noi resta il rimpianto di una semifinale sfumata davvero per un soffio per l’Italia, che per giunta nell’altra metà del tabellone si sarebbe trovata ad affrontare la sorprendente Polonia. Meno colpi di scena da questa parte del cammino invece, anche se forse la Grecia era più attesa della Germania, che finora sta sfruttando nel migliore dei modi il fattore campo. Saprà farlo anche questa sera? Ce lo dirà la diretta di Germania Spagna!

DIRETTA GERMANIA SPAGNA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Germania Spagna, ripercorriamo il cammino di queste due Nazionali negli Europei di basket 2022, che le ha portate a questa semifinale di lusso. Per quanto riguarda i padroni di casa della Germania, hanno cominciato con il secondo posto nel gruppo B, con la perla della vittoria 76-63 contro la Francia e successi anche contro Bosnia (92-82), Lituania (un pirotecnico 109-107) e Ungheria (106-71), ma con la sconfitta 88-80 contro la Slovenia che aveva impedito ai tedeschi di raggiungere il primo posto. Negli ottavi ecco la vittoria 85-79 contro il Montenegro, infine la grande soddisfazione della vittoria per 107-96 contro la Grecia, grazie a un meraviglioso parziale di 26-10 nel terzo periodo.

Quanto alla Spagna, per la Nazionale iberica il cammino è cominciato nel gruppo A, vinto nonostante una clamorosa sconfitta contro il Belgio (83-73), grazie alle quattro vittorie contro Bulgaria (114-87), Georgia (90-64), Montenegro (82-65) e Turchia con un tiratissimo 72-69 decisivo per prendersi la prima piazza nel gruppo. Ecco allora l’abbinamento con la Lituania per l’ottavo di finale vinto 102-94 ma solamente dopo un tempo supplementare, poi non è stato così facile nemmeno avere la meglio per 100-90 sulla Finlandia in un quarto di finale iniziato malissimo e andato poi in crescendo per la Spagna.

