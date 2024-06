DIRETTA GERMANIA UCRAINA/ Video streaming tv: quello di stasera è il decimo incrocio (oggi 3 giugno 2024)

DIRETTA GERMANIA UCRAINA: I TESTA A TESTA

Già abbastanza interessante è la storia che ci accompagna verso la diretta di Germania Ucraina, infatti si contano ben nove precedenti dal 1997 in poi e oggi di conseguenza si toccherà la doppia cifra. L’Ucraina è ancora a caccia del primo successo contro i tedeschi, al massimo infatti ha raccolto quattro pareggi e per il resto contiamo cinque vittorie della Germania, che ha doppiato gli avversari odierni (20-10) anche in termini di gol segnati. Un anno fa circa, lunedì 12 giugno 2023, c’era stata un’altra amichevole che era stata davvero molto divertente, essendo terminata con un pirotecnico pareggio per 3-3.

DIRETTA INGHILTERRA BOSNIA/ Video streaming tv: una storica prima volta! (amichevole, oggi 3 giugno)

Spezzando una serie di tre vittorie consecutive per la Germania, che si era imposta in entrambe le partite di Nations League nell’autunno 2020 e aveva vinto anche quello che possiamo considerare il precedente più prestigioso di Germania Ucraina, cioè il match di domenica 12 giugno 2016 per la fase a gironi degli Europei di quell’anno in Francia. Quel giorno segnarono Shkodran Mustafi e Bastian Schweinsteiger per il successo 2-0 della Germania, naturalmente ancora allenata da Joachim Low. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Croazia Macedonia del Nord (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (3 giugno 2024)

GERMANIA UCRAINA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Possiamo sottolineare con piacere che la diretta tv di Germania Ucraina sarà garantita almeno per gli abbonati su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e di conseguenza possiamo indicare la diretta streaming video per l’amichevole di Norimberga che sarà garantita da NOW TV, inoltre saranno un punto di riferimento fondamentale le informazioni fornite tramite siti e social ufficiali dalle due Federazioni calcistiche nazionali.

GERMANIA UCRAINA: BELLA AMICHEVOLE DI PREPARAZIONE AGLI EUROPEI

Serata di grande calcio internazionale grazie alla diretta di Germania Ucraina, l’amichevole che è in programma alle ore 20.45 di stasera, lunedì 3 giugno 2024, presso il Max-Morlock-Stadion di Norimberga. Siamo naturalmente ormai a meno di due settimane dall’inizio di Euro 2024, che vedrà protagoniste entrambe queste Nazionali, i tedeschi particolarmente attesi perché saranno i padroni di casa. La diretta di Germania Ucraina quindi offrirà spunti molto interessanti, il c.t. Julian Nagelsmann attende questa amichevole con particolare interesse anche perché la sua Germania non ha ovviamente disputato di recente partite ufficiali e allora avrà bisogno di questo test di alto livello.

Probabili formazioni Croazia Macedonia del Nord/ Quote: chi gioca stasera? (Amichevole 3 giugno 2024)

L’Ucraina invece è certamente più rodata, ci ha messo i brividi nel girone di qualificazione e poi ha conquistato il posto per gli Europei tramite i playoff, ma evidentemente la situazione è complicata sotto molti punti di vista e la ribalta degli Europei sarà particolarmente significativa per una nazione che tramite il calcio vuole compiere una missione che va oltre lo sport. Per il momento siamo “solo” ad un’amichevole, ma stiamo iniziando ad entrare nel clima di Euro 2024 e potremmo vederne delle belle già stasera con la diretta di Germania Ucraina…

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UCRAINA

Scopriamo adesso qualcosa in più sulle probabili formazioni della diretta di Germania Ucraina, pur tenendo presente che parliamo di un’amichevole di preparazione per gli Europei. Julian Nagelsmann deve logicamente rinunciare ai giocatori coinvolti appena due giorni fa nella finale di Champions League, il modulo di riferimento è il 4-2-3-1 e staremo a vedere se ci sarà spazio per i giovani rampanti che sognano Euro 2024 come Pavlovic e Beier, in attesa della lista definitiva dei convocati.

Assente anche Lunin, il portiere ucraino del Real Madrid, per cui tra i pali degli ospiti stasera dovrebbe esserci Trubin. L’Ucraina si affiderà alle sue certezze, dal capitano Yarmolenko a Zinchenko e Yaremchuk, ma anche Malinovskyi che sarà il rappresentante della nostra Serie A, dopo l’ultima stagione vissuta al Genoa, ma anche per il c.t. Serhiy Rebrov questa potrebbe essere la partita decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi.

ECCO ANCHE LE QUOTE PER IL PRONOSTICO!

Dulcis in fundo, ecco pure un accenno al pronostico sulla diretta di Germania Ucraina, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono nettamente favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 1,40, mentre poi si sale già a quota 4,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a ben 6,75 volte la posta in palio sul segno 2 per chi avrà creduto in un colpaccio da parte dell’Ucraina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA