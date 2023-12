DIRETTA SORTEGGIO GIRONI EUROPEI 2024/ Video streaming Rai, ecco le date e le sedi (oggi 2 dicembre 2023)

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI EUROPEI 2024: DATE E SEDI

Mentre ci avviciniamo alla diretta del sorteggio dei gironi degli Europei 2024, può naturalmente essere interessante ricordare le date di questa fase a gruppi di Euro 2024, che comincerà con la partita inaugurale del 14 giugno 2024 a Monaco di Baviera, sicuramente con la Germania in campo. La prima giornata dei gironi durerà fino al 18 giugno, poi ecco che si scenderà in campo per la seconda volta dal 19 al 22 giugno ed infine la terza giornata sarà dal 23 al 26 giugno, in questo caso con la contemporaneità all’interno di ogni girone. La fase ad eliminazione diretta comincerà poi il 29 giugno con i primi due ottavi di finale e culminerà ovviamente con la finale del 14 luglio 2024 all’Olympiastadion di Berlino.

Oltre alla capitale e Monaco, si giocherà anche ad Amburgo (oggi sede del sorteggio), Colonia, Dortmund, Dusseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Lipsia e Stoccarda: nove delle dieci sedi furono protagoniste anche ai Mondiali 2006, ricordo carissimo per l’Italia. La novità è Dusseldorf, che d’altronde era però già stata sede di partite sia ai Mondiali 1974 sia agli Europei 1988. Monaco di Baviera sarà invece la prima città ad ospitare partite di due Europei consecutivi, visto che nell’edizione precedente ha ospitato le quattro partite “tedesche” dell’Europeo itinerante. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI EUROPEI 2024 STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio dei gironi degli Europei 2024 sarà trasmessa in chiaro per tutti su Rai Due, ma anche sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare. Sarà possibile quindi assistere alla cerimonia di Amburgo anche in diretta streaming video, tramite i servizi forniti tramiti i siti o le app di Rai Play e Uefa per tutti, oppure Sky Go e Now TV, ma naturalmente in questi ultimi due casi solo per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL SORTEGGIO GIRONI EUROPEI 2024 SU RAIPLAY

IL GIORNO DEL SORTEGGIO EURO 2024!

La diretta del sorteggio dei gironi degli Europei 2024 si terrà alle ore 18.00 di oggi, sabato 2 dicembre 2023: l’appuntamento sarà presso la Elbphilharmonie di Amburgo e servirà naturalmente a determinare la composizione dei sei gironi che caratterizzeranno la prima fase del torneo continentale che sarà ospitato in Germania nella prossima estate. Dopo l’edizione itinerante slittata causa Covid dal 2020 al 2021 e infine vinta dall’Italia con il successo ai rigori nella finale di Wembley contro l’Inghilterra, si torna a una sola Nazione ospitante, che sarà evidentemente la Germania, la quale sarà di conseguenza pure una delle sei teste di serie.

L’Italia ci sarà e potrà difendere il titolo, anche se la suddivisione in fasce prende in considerazione solo il rendimento nei gironi di qualificazione e il cammino non esaltante degli Azzurri, prima di Roberto Mancini e poi di Luciano Spalletti, ha determinato che l’Italia sia nella quarta e ultima fascia di merito nella diretta del sorteggio dei gironi degli Europei 2024. Bisogna però precisare che questo criterio ha determinato fasce molto particolari, per cui non è detto che ci tocchi un gruppo “di ferro”. Per adesso possiamo dilettarci su ragionamenti su quali potrebbero essere le avversarie “migliori” per l’Italia e chi invece si dovrebbe evitare, poi naturalmente sarà l’urna di Amburgo a catalizzare l’attenzione di tutti con la diretta del sorteggio dei gironi degli Europei 2024.

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI EUROPEI 2024: FASCE E REGOLAMENTO

Continuando a parlare di ciò che ci attenderà oggi nella diretta del sorteggio dei gironi degli Europei 2024, parliamo adesso del regolamento e della suddivisione in quattro fasce di merito. La più particolare è proprio la quarta, che avrà un tocco di nobiltà grazie alla presenza proprio dell’Italia campione d’Europa in carica, oltre a Serbia e Svizzera (che non potranno quindi essere nostre avversarie) e tre caselle “vuote”, che saranno riservate alle Nazionali che nel prossimo mese di marzo si qualificheranno tramite i playoff. Si sorteggeranno quindi la vincente dei playoff di Lega A, Lega B e Lega C con tre lettere differenti, per capire in quale girone finiranno le vincitrici di questi tre differenti percorsi.

Grandi protagonisti della diretta del sorteggio dei gironi degli Europei 2024 saranno poi evidentemente le sei teste di serie: la Germania come Paese organizzatore sarà collocata nel girone A, poi ci saranno Portogallo, Francia, Spagna, Belgio e Inghilterra e chiaramente una di queste sei Nazionali sarà la rivale di spicco del gruppo nel quale sarà inserita l’Italia. La seconda fascia comprenderà invece Ungheria, Turchia, Romania, Danimarca, Albania e Austria; infine, la terza fascia comprenderà Olanda, Scozia, Croazia, Slovenia, Slovacchia e Repubblica Ceca. Se Olanda e Italia si ritrovassero insieme, ci sarebbe un girone di ferro, ma ci sono possibilità anche decisamente meno “rischiose”, almeno sulla carta.











