DIRETTA/ Giana Erminio Lumezzane video streaming tv: milanesi ok nei precedenti (Serie C, 23 febbraio 2024)

DIRETTA GIANA ERMINIO LUMEZZANE, TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Giana Erminio Lumezzane sta per iniziare e in attesa dell’arrivo del direttore di gara, vi mostriamo. La due formazioni si sono affrontate in ben 7 sfide. L’ago della bilancia pende dalle parti della squadra di casa con ben 5 successi, le restanti due sfide hanno visto trionfare in un’occasione gli ospiti mentre nell’altra il risultato di pareggio. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella del 2014, nonché l’unica vittoria del Lumezzane. Ad andare in rete con il risultato di 2-0 Djiby e Alimi.

Giana Erminio riuscì a rifarsi nella gara di ritorno ottenendo, con lo stesso risultato, i gol di Perna e Crotta. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella della gara di andata di quest’anno, in data 21 ottobre 2023. Successo per il Giana Erminio grazie alle reti firmate nel primo tempo da Barzotti e Franzoni e il timbro finale del bomber Tommaso Fumagalli, ad oggi calciatore del Como. (Marco Genduso)

GIANA ERMINIO LUMEZZANE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Giana Erminio Lumezzane sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Giana Erminio Lumezzane sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

OSPITI IN FORMISSIMA

La diretta Giana Erminio Lumezzane, in programma venerdì 23 febbraio alle ore 20:45, racconta della 28esima giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa hanno vinto l’ultima partita 3-0 in trasferta con la Pro Vercelli, un successo che ha messo fine alla striscia di sette partite consecutive senza i tre punti.

Il Lumezzane invece vanta un rendimento recente di gran lunga superiore con nove punti nelle ultime quattro gare disputate per via delle vittorie contro Alessandria, Renate e Triestina. L’unica nota stonata di questo periodo è il ko interno col Trento. Attualmente, il Lumezzane è sesto in classifica a quota 41 mentre la Giana è undicesima con 34 punti.

GIANA ERMINIO LUMEZZANE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Lumezzane vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Zacchi, difesa a quattro con Caferri, Ferrante, Minotti e Groppelli. A centrocampo ci saranno Franzoni e Marotta mentre sulla trequarti Lamesta, Pinto e Mbarick Fall. Unica punta Maguette Fall.

Il Lumezzane replica con il 4-3-3. Tra i pali Filigheddu, reparto difensivo composto da Pisano, Pogliano, Dalmazzi e Righetti. Le due mezzali saranno Moscati e Ilari con Taugordeau nella posizione di regista. In attacco tridente con Spini, Capelli e Iori.

GIANA ERMINIO LUMEZZANE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Giana Erminio Lumezzane danno per favorita la squadra di casa a 2.35. Secondo bwin, la X sta a 2.87 mentre il 2 fisso a 2.85.

Ci saranno almeno tre gol nel match? In quel caso la quota vincente sarà 2.15 altrimenti a 1.62. Il Gol è quotato 1.87, il No Gol invece 1.82.

