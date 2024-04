Diretta/ Giana Erminio Pergolettese (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Serie C 28 aprile 2024)

DIRETTA GIANA ERMINIO PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta Giana Erminio Pergolettese rappresenta l’ultima spiaggia per gli ospiti nel tentativo di salvare la categoria. Pergolettese che dovrà sicuramente attenzionare il risultato della sfida tra Arzignano e Atalanta U23. Una vittoria quest’oggi per la formazione ospite potrebbe non bastare nel tentativo di rimanere ancorato al campionato di serie C. Nella misura in cui l’Arzignano ottenesse un successo, la Pergolettese potrebbe ugualmente dover rimandare la propria salvezza alla sfida playout delle prossime settimane.

Per ottenere una vittoria la formazione ospite si affida ai gol del duo italo-spagnolo Mazzarani-Guiu. I giocatori hanno realizzato rispettivamente 7 e 8 reti e quest’oggi dovranno caricarsi la propria squadra sulle spalle per ottenere il bottino pieno. Dall’altra parte i padroni di casa sono già certi di un posto ai play off, ma ancora possono sperare nella sesta posizione con una vittoria. (Marco Genduso)

DIRETTA GIANA ERMINIO PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Giana Erminio Pergolettese sarà visibile sui canali Sky o in streaming su NOW TV e Sky GO per chi volesse vedere la partita anche lontano da casa. Sarà anche possibile seguire la diretta testuale con noi che daremo aggiornamenti costanti sul risultato e sulle azioni più interessanti della partita.

GIANA ERMINIO PERGOLETTESE: I TESTA A TESTA

La diretta di Giana Erminio Pergolettese ci regala dei testa a testa molto interessanti che sicuramente ci aiuteranno nel capire chi tra le due compagini ha o meno il favore della storia. Una storia che si è svolta finora solamente nel campionato di Serie C andando a collezionare la bellezza di dodici capitoli, La squadra di casa contro i nativi di Gorgonzola è riuscita a vincere solo in due occasione, infatti il risultato più gettonato è il pareggio è uscito sei volte mentre le vittorie della Giana Erminio sono quattro.

Nell’ultima uscita gli odierni ospiti sono riusciti a vincere con un 1-0 abbastanza risicato, con la partita abbastanza in bilico fino alla fine. Solo nella primavera del 2022 la Pergolettese riuscì a vincere con più di un gol di scarto segnando un 2-0 grazie alle reti di Lucenti e Marsillo. Che per il momento è la partita con più gol tra le due squadre. In attesa del fischio di inizio della diretta di Giana Erminio Pergolettese vi invitiamo a rimanere su questa pagina per andare ancora più in profondità con le statistiche pre partita della sfida, un’occasione da non perdersi! (agg. Gianmarco Mannara)

GIANA ERMINIO PERGOLETTESE: CREMASCHI PER SALVARSI!

L’ultima partita del Girone A si giocherà con la diretta Giana Erminio Pergolettese di Serie C, alle 1830. che metterà in palio tre punti importantissimi soprattutto per la stagione degli ospiti. I padroni di casa sono già sicuri di un posto nei playoff con la settima posizione a quota 53 punti. Gli uomini di Chiappella arrivano dalla convincente vittoria per 0 a 2 in casa del Renate e vorranno chiudere in bellezza la loro stagione davanti ai propri tifosi.

Molto più spigolosa la situazione in casa della Pergolettese con i lombardi che si trovano al sedicesimo posto in piena zona playout e hanno bisogno dei tre punti per sperare di riuscire a salvarsi direttamente. La squadra di Mussa giocherà con un margine di errore minimo una partita che potrebbe valere più di una stagione.

GIANA ERMINIO PERGOLETTESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Guardiamo insieme le formazioni della diretta Giana Erminio Pergolettese che si giocherà domenica 28 aprile alle 16.30 in contemporanea con le altre nove partite previste per questa giornata di Serie C. Le scelte di Andrea Chiappella dovrebbero seguire quelle fatte nell’ultima giornata contro il Renate. Dopo la doppietta, Maguette Fall ha una maglia da titolare assicurata e di fianco a lui il ballottaggio sarà tra Barzotti e Mbarick Fall – titolare nell’ultima uscita -.

Chiamato a fare scelte molto delicate, invece, Giovanni Mussa che si gioca una stagione intera in questa sfida. La coppia offensiva dovrebbe essere formata da Guiu e Mazzarani sostenuti e serviti dagli esterni Bariti e Felicioli pronti a correre tanti chilometri per coprire entrambe la fasi di gioco.

GIANA ERMINIO PERGOLETTESE, LE QUOTE

Sfida interessante quella della diretta Giana Erminio Pergolettese ma approfondiamo anche le quote attraverso il sito Pokerstars: i padroni di casa sono quotati a 3,60 contro l’1,95 degli ospiti che partono favoriti. Leggermente più alta la quota del pareggio che è fissata a 3.30.











