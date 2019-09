Diretta Giana Erminio Pianese/ Streaming video tv: riscatto per i lombardi? (Serie C)

Giana Erminio-Pianese, in diretta dallo stadio Città di Gorgonzola, domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie C nel girone A. I padroni di casa sono ancora a secco dopo due giornate di campionato, dopo il ko interno contro il Renate all’esordio è arrivata un’altra sconfitta sul campo dell’Olbia. Pedrini aveva portato in vantaggio il Giana dopo appena 4′, ma la trasferta in Sardegna si è chiusa senza punti per i lombardi a causa dei gol di La Rosa e Parigi. Dopo aver perso in casa della Pro Vercelli, la Pianese ha potuto invece brindare alla sua prima in casa tra i professionisti, battendo di misura il quotato Arezzo grazie alla rete di Udoh dopo appena 3′ nel primo tempo. Dunque la Pianese si presenta alla sfida con lo status di matricola terribile contro una formazione già in difficoltà, che ha l’esigenza di muovere al più preso la classifica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Giana Erminio Pianese, oggi domenica 8 settembre 2019 non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO PIANESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Giana Erminio-Pianese questo pomeriggio presso lo stadio Città di Gorgonzola. I padroni di casa lombardi allenati da Maspero schiereranno un 3-4-1-2 con Leoni, Perico, Gambaretti, Pirola, Solerio, Pedrini, Pinto, Remedi, Perna, Cortesi, Mutton. Risponderà la Pianese di Masi schierata con un 5-3-2 e questo undici titolare: Vitali; Figoli, Cason, Dierna, Gagliardi, Seminara; Bianchi, Simeoni, G. Benedetti; Lo. Bendetti, Udoh.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Giana Erminio favorito per la conquista dei tre punti contro la Pianese. Vittoria interna proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio viene quotato 3.10 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 3.45. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.55, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA