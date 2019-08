Diretta Pianese Arezzo/ Streaming video e tv: curioso derby toscano (Serie C)

Pianese Arezzo, diretta dall’arbitro Francesco Luciani della sezione di Roma 1, è la partita valida come anticipo della seconda giornata del girone A di Serie C. L’appuntamento è fissato per le ore 17.00 di oggi, sabato 31 agosto 2019, presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, che con la promozione in Serie C è stato scelto come stadio di casa dalla Pianese, squadra del comune di Piancastagnaio, in provincia di Siena. Si tratta comunque di un derby toscano, anche se di certo di scarsa tradizione. Pianese Arezzo vedrà i padroni di casa andare a caccia dei primi punti della stagione – e in assoluto in Serie C nella propria storia – dopo la sconfitta per 2-0 sul campo della Pro Vercelli, mentre sono sicuramente più alte le ambizioni dell’Arezzo, che dopo la vittoria per 3-1 sul Lecco nella prima giornata vuole continuare a rimanere in vetta alla classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pianese Arezzo non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI PIANESE AREZZO

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Pianese Arezzo. Per la squadra di casa allenata da Marco Masi si può disegnare un modulo 4-4-2 con i seguenti giocatori titolari: Fontana; Ambrogio, Vavassori, Dierna, Gagliardi; Bianchi, Figoli, Simeoni, Giacomo Benedetti; Lorenzo Benedetti, Rinaldini. Per l’Arezzo di Daniele Di Donato ecco invece un aggressivo modulo 4-2-4 che disegniamo con questi titolari: Pissardo; Luciani, Baldan, Borghini, Sereni; Tassi, Volpicelli; Belloni, Cheddira, Cutolo, Rolando.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Pianese Arezzo. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai indicano favoriti gli ospiti, come dice la classifica. Il segno 2 infatti è quotato a 2,35, si sale poi a 3,00 in caso di pareggio e dunque segno X ed infine il segno 1 varrebbe 3,10 volte la posta in palio per chi avrà creduto nella vittoria della Pianese.



