Diretta Giana Erminio Pro Vercelli/ Streaming video tv: scopi opposti (Serie C)

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO VERCELLI: OSPITI FAVORITI!

Giana Erminio Pro Vercelli, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio sabato 27 febbraio 2021, si gioca presso lo stadio di Gorgonzola all’interno della ventisettesima giornata del girone A della Serie C. Basterebbe dare un rapido sguardo alla classifica di questo gruppo per capire che la diretta di Giana Erminio Pro Vercelli metterà di fronte due formazioni con esigenze di classifica molto diverse, ma altretanto importanti. I padroni di casa della Giana Erminio arrivano infatti da una sconfitta contro il Como, pur avendo fatto soffrire la capolista; sono rimasti fermi a quota 21 punti e di conseguenza sono in piena zona playout, impelagati nella lotta per non retrocedere. Dall’altra parte la Pro Vercelli è terza a quota 47 punti, di conseguenza ha obiettivi decisamente più ambiziosi, tuttavia l’ultimo pareggio casalingo contro l’Olbia ha allontanato i piemontesi dalla vetta e di conseguenza adesso sarebbe fondamentale per la Pro Vercelli tornare al successo in una sfida sulla carta “facile”.

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Pro Vercelli non sarà garantita in pay-per-view su Sky, non essendo questa una delle partite comprese nell’accordo fra la televisione satellitare e la Lega Pro. Di conseguenza resta soltanto una possibilità di seguire il match, che sarà naturalmente trasmesso in diretta streaming video da Eleven Sports, come tutte le partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO PRO VERCELLI

Per le probabili formazioni di Giana Erminio Pro Vercelli, possiamo basarci sulle scelte recenti dei due allenatori. Per i lombardi potremmo schierare il 4-3-3 con Acerbis in porta e davanti a lui una difesa a quattro formata da Madonna, Marchetti, Montesano e Perico; a centrocampo il terzetto con Palazzolo, Dalla Bona e Pinto, infine il tridente d’attacco con possibili titolari Corti, Ferrario e Greselin. La risposta della Pro Vercelli potrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 3-4-3: in porta Saro; davanti a lui i tre difensori Parodi, Masi e Auriletto; a centrocampo da destra a sinistra Clemente, Awua, Emmanuello e Iezzi; infine Rolando, Costantino e Zerbin che dovrebbero essere i favoriti nel tridente d’attacco dei piemontesi.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione diamo uno sguardo anche al pronostico su Giana Erminio Pro Vercelli in base alle quote sulla partita offerte dall’agenzia Snai. Il segno 2 è considerato favorito ed è proposto alla quotazione di 2,10 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 3,20 in caso di segno X e fino a 3,40 nel caso in cui uscisse il segno 1.



