DIRETTA GIANA ERMINIO VICENZA, RECENTI DELUSIONI PER ENTRAMBE

La diretta Giana Erminio Vicenza di domenica 22 dicembre 2024 che si terrà alle ore 15:00 sarà l’occasione ideale per entrambe le compagini di trovare riscatto dopo le recenti sconfitte subite tra campionato e Coppa Italia di Serie C. In questo ventesimo turno del torneo i lombardi potranno provare a rimediare al KO patito contro l’Alcione Milano riconfermando quanto di buono ammirato invece nel corso del netto successo ottenuto in settimana contro l’Avellino per accedere alla semifinale della competizione, elimando allo stesso tempo gli irpini.

Video Giana Erminio Alcione Milano (0-2)/ Gol e highlights: Palombi e Bagatti! (Serie C, 14 dicembre 2024)

Gli ospiti del Vicenza, dopo esser stati battuti a sorpresa un paio di settimane fa dalla Triestina, in ripresa dalle zone più arretrate della classifica, hanno già avuto modo di riscattarsi sconfiggendo il Trento nello scorso weekend sebbene abbiano perso ulteriore terreno nella corsa alla capolista Padova, attualmente distante ben otto punti. I biancorossi sono determinati a non subire nuove improvvise battute d’arresto legittimando il valore dell’organico tramite le solite grandi prestazioni a cui hanno abituato.

Diretta/ Giana Erminio Alcione Milano (risultato finale 0-2): Bagatti raddoppia! Serie C, 14 dicembre 2024

DIRETTA GIANA ERMINIO VICENZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Come vedere la diretta Giana Erminio Vicenza senza avere il biglietto? Possedendo un abbonamento a Sky o a Now che la trasmetteranno in streaming videosu Sky Go e Now TV. In televisione sarà inoltre disponibile pure sul canale Sky Sport 252.

GIANA ERMINIO VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

In merito alle probabili formazioni della diretta Giana Ermino Vicenza è abbastanza semplice ipotizzare una riconferma del modulo 3-5-2 ammirato in Coppa contro l’Avellino per i padroni di casa con Mangiapoco, Alborghetti, Scaringi, Previtali, Caferri, Lamesta, Marotta, Pinto, De Maria, Renda e Montipò.

DIRETTA/ Vicenza Trento (risultato finale 3-0): la grande notte di Rolfini! (Serie C, 13 dicembre 2024)

Stesso discorso per i biancorossi del tecnico Stefano Vecchi che verranno quindi schierati come contro il Trento con il 3-4-1-2 puntando su Confente, Cuomo, Leverbe, Sandon, Zonta, Della Latta, Rossi, Costa, Della Morte, Rolfini e Morra.

GIANA ERMINIO VICENZA, LE QUOTE

Le quote della diretta Giana Erminio Vicenza emesse dai vari bookmakers non sono certo favorevoli per i padroni di casa. Il successo della Giana Erminio viene ad esempio quotato da Snai a 6.25 mentre la vittoria del Vicenza viene invece pagata a solo 1.50. La discrepanza tra l’1 ed il 2 è decisamente nette ma se si vuole rischiare di puntare su un esito finale differente bisogna considerare anche l’x dato a 3.55.