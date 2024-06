DIRETTA GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO/ Video streaming Rai: il trionfo di Monaco (oggi martedì 11 giugno)

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO: DUE ANNI FA

I successi nella carriera di Gimbo sono decisamente tanti, ma parlando della diretta di Gianmarco Tamberi nel salto in alto agli Europei di atletica 2024 a Roma ci sembra adesso doveroso fare riferimento a quanto era successo in questa stessa gara due anni fa, in occasione della rassegna continentale disputata a Monaco di Baviera nel mese di agosto 2022. L’anno precedente Tamberi era diventato campione olimpico a Tokyo, di conseguenza era l’uomo più atteso e non deluse, nonostante lo stretto indispensabile nelle qualificazioni, dove aveva fatto meglio l’altro italiano Marco Fassinotti, che però come altri quattro in finale avrebbe chiuso senza misura a causa di tre errori subito in apertura.

Gianmarco Tamberi, chi è?/ In carriera ha già vinto tutto: Olimpiadi, Mondiali ed Europei (11 giugno 2024)

Gianmarco Tamberi invece vinse la medaglia d’oro europea grazie alla misura di 2.30 metri ottenuta alla seconda misura. D’altronde Gimbo fu l’unico a toccare quella quota, mentre già i due saltatori che salirono con lui sul podio si fermarono a 2.27 metri, cioè il padrone di casa tedesco Tobias Potye che fu argento e l’ucraino Andriy Protsenko, che si aggiudicò invece la medaglia di bronzo all’Olympiastadion di Monaco di Baviera. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Chiara Bontempi, chi è la moglie di Gianmarco Tamberi/ Uniti anche nello sport: "È la cosa più importante"

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO STREAMING VIDEO E TV, EUROPEI DI ATLETICA 2024

Sicuramente la presenza della finale con Gimbo renderà questa serata una delle più affollate sugli spalti dello stadio Olimpico, ma per il pubblico più ampio a livello nazionale possiamo ricordare che la diretta tv di Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto sarà garantita all’interno della trasmissione degli Europei di atletica 2024 a Roma in chiaro per tutti e per la precisione inizialmente su Rai Sport HD (canale numero 58) e poi dalle ore 21.00 su Rai 2. Per gli abbonati appuntamento anche sui canali di Sky Sport, di conseguenza raddoppia anche la diretta streaming video, per tutti tramite sito o app di Rai Play oppure grazie a Sky Go ma solo per gli abbonati.

PORTABANDIERA ITALIA SONO GIANMARCO TAMBERI E ARIANNA ERRIGO/ Olimpiadi Parigi 2024: doppia scelta del Coni

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL SALTO IN ALTO CON GIANMARCO TAMBERI, EUROPEI ATLETICA 2024

GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO: PER UN’ALTRA PAGINA DI STORIA

In una edizione già molto bella degli Europei di atletica 2024, la ciliegina sulla torta a Roma sarebbe un’altra festa con il capitano della nostra Nazionale di atletica leggera: grande appuntamento quindi oggi con la diretta di Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto maschile che avrà inizio alle ore 20.35 di stasera, martedì 11 giugno. Lo stadio Olimpico sarà proposto a spingere Gimbo, che in questo momento è il campione in carica di tutto nel salto in alto: innanzitutto, possiamo ribadire che è il campione d’Europa che proverà a difendere il titolo conquistato due anni fa a Monaco di Baviera, ma evidentemente Gianmarco Tamberi è molto di più per l’atletica italiana.

Indimenticabile resta domenica 1° agosto 2021, il giorno della vittoria e della medaglia d’oro olimpica per Gianmarco Tamberi, condivisa con l’amico Mutaz Essa Barshim per rendere il tutto ancora più memorabile, l’anno scorso il marchigiano ha conquistato anche l’unico allora che ancora mancava alla sua carriera, diventando campione del Mondo a Budapest. La diretta di Gianmarco Tamberi nel salto in alto quindi è l’appuntamento con il campione olimpico, mondiale ed europeo in carica della specialità, che nel 2024 va a caccia di un Europeo speciale perché casalingo e poi naturalmente di un possibile bis olimpico a Parigi, che renderebbe Gimbo davvero uno dei più grandi saltatori di tutti i tempi: non c’è molto altro da aggiungere, l’attesa è spasmodica per la diretta del salto in alto con Gianmarco Tamberi agli Europei di atletica 2024 a Roma.

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO: COME ARRIVA GIMBO ALLA FINALE?

Con tutto quello che abbiamo detto prima, è ovvio che la diretta di Gianmarco Tamberi nel salto in alto degli Europei di atletica 2024 a Roma vedrà proprio Gimbo nei panni del grande favorito, anche perché nessuno come lui sa gestire la pressione dei grandi eventi, dopo tutti i successi delle stagioni precedenti. Tamberi sarà anche il portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 insieme ad Arianna Errigo, ma nel mentre vuole fare festa anche in casa: per il momento possiamo dire che la qualificazione è stata una pura formalità, dal momento che è bastato un salto a 2.21 metri e il posto è stato conquistato, fra l’altro in compagnia di Stefano Sottile e Manuel Lando, per un’Italia che avrà quindi ben tre finalisti questa sera.

Difficile fare considerazioni sugli sfidanti: non ci sono i due che salirono sul podio insieme a Gianmarco Tamberi due anni fa a Monaco di Baviera, rispetto alla finale mondiale dell’anno scorso a Budapest gli unici altri due europei che erano presenti nella gara iridata e ci saranno di nuovo stasera sono il polacco Norbert Kobielski e l’ucraino Oleh Doroshchuk, quindi a maggior ragione sulla carta dovremmo considerare l’olimpionico come grande favorito, pur sapendo che il salto in alto è spesso una gara particolare. Di certo le prospettive sono intriganti, quindi non vediamo l’ora che arrivi il momento della diretta di Gianmarco Tamberi nel salto in alto agli Europei di atletica 2024 a Roma…











© RIPRODUZIONE RISERVATA