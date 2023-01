Diretta gigante Adelboden/ Streaming video Rai: super classica in CdM di sci

La diretta del gigante di Adelboden oggi, sabato 7 gennaio 2023, promette come da tradizione di regalare grandi emozioni agli appassionati della Coppa del Mondo di sci maschile. Infatti la meravigliosa pista Chuenisbärgli di Adelboden è un vero e proprio “tempio” per questa specialità e di conseguenza lo slalom gigante su questo pendio è da sempre una delle gare più attese della stagione del Circo Bianco. Un paio di stagioni fa ci fu addirittura una doppietta con due giganti consecutivi ad Adelboden, onore che stavolta è toccato alla Gran Risa dell’Alta Badia, che con la località svizzera condivide il ‘titolo’ di migliore gigante del mondo.

Ovunque si gareggi, il favorito d’obbligo è naturalmente il fenomeno Marco Odermatt, che avevamo lasciato appena prima di Capodanno in totale dominio nel super-G di Bormio e adesso ritroviamo nel suo prediletto gigante, per di più sulla pista di casa, dove aveva già vinto dodici mesi or sono. Facile dunque capire perché l’attesa è grande per la prestazione sua, ma anche degli sfidanti che sono animati dal desiderio di riuscire a batterlo: andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Adelboden.

DIRETTA GIGANTE ADELBODEN IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Adelboden vedrà il via alla prima manche alle ore 10.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando in chiaro) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Adelboden, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Adelboden (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA GIGANTE ADELBODEN: FAVORITI E AZZURRI

La diretta del gigante di Adelboden metterà in copertina innanzitutto il padrone di casa svizzero Marco Odermatt, che è il favorito d’obbligo: rischiamo di ripeterci per l’ennesima volta ma d’altronde è doveroso celebrare questo straordinario protagonista di tutta la Coppa del Mondo, che in gigante raggiunge il culmine del proprio dominio con le vittorie di tre dei quattro giganti fin qui disputati, cioè quello di inizio stagione a Solden, quello in Val d’Isere e il secondo in Alta Badia, senza dimenticare che sulla Gran Risa stava per compiere l’impresa di una rimonta dal nono al primo posto anche alla domenica, fallita per un solo decimo. Aggiungiamoci che Odermatt è il campione olimpico, detentore della Coppa di specialità e vincitore dell’anno scorso ad Adelboden ed è chiaro che in copertina debba andarci lui. Lucas Braathen è stato l’unico altro sciatore capace di vincere in questa stagione in gigante, i due più costanti sul podio invece sono stati Henrik Kristoffersen e Zan Kranjec, dovrebbero essere loro i primi sfidanti di Odermatt.

Per l’Italia certamente il nome in primo piano sarebbe Luca De Aliprandini, che però ha visto il traguardo solamente in uno dei primi quattro giganti stagionali, decisamente troppo poco per coltivare ambizioni, anche se speriamo che qualche sprazzo del passato possa dare la spinta giusta all’azzurro ad Adelboden. In copertina allora mettiamo il giovane Filippo Della Vite, ottimo quindicesimo nella classifica di specialità, la cui crescita ci fa ben sperare: saprà essere protagonista anche della diretta dell’affascinante gigante di Adelboden?











