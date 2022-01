Diretta gigante Adelboden/ Streaming video Rai: super classica per la CdM sci

DIRETTA GIGANTE ADELBODEN: GRANDE ATTESA!

La diretta del gigante di Adelboden oggi, sabato 8 gennaio, promette di regalare grandi emozioni agli appassionati della Coppa del Mondo di sci maschile. Infatti il gigante sulla meravigliosa pista Chuenisbärgli di Adelboden, che è un vero e proprio “tempio” per questa specialità, è da sempre una delle gare più attese della stagione del Circo Bianco. L’anno scorso ci fu addirittura una doppietta con due giganti consecutivi ad Adelboden, onore che stavolta è toccato alla Gran Risa dell’Alta Badia, che con la località svizzera condivide il ‘titolo’ di migliore gigante del mondo.

Per tutti i gigantisti sarà un sabato decisivo, sia perché fare bene ad Adelboden ha per loro un valore speciale, sia perché questo sarà l’ultimo gigante prima delle Olimpiadi di Pechino 2022, a causa di un calendario che come sempre a gennaio penalizza questa specialità. Facile dunque capire perché l’attesa è grande per la prestazione di tutti gli uomini più attesi, compreso il nostro Luca De Aliprandini che è stato secondo nel secondo gigante in Alta Badia: andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Adelboden.

DIRETTA GIGANTE ADELBODEN IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Adelboden vedrà il via alla prima manche alle ore 10.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Adelboden (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE ADELBODEN: FAVORITI E AZZURRI

La diretta del gigante di Adelboden ci regalerà dunque grande spettacolo e in copertina c’è il padrone di casa elvetico Marco Odermatt, leader della classifica generale di Coppa del Mondo ma anche di quella di specialità in gigante con la bellezza di 380 punti dopo le prime quattro gare. Odermatt ha vinto a Soelden la gara d’apertura della stagione, poi il gigante di Val d’Isere e pure il secondo in Alta Badia, mentre il giorno precedente era stato secondo dietro il norvegese Henrik Kristoffersen, l’unico che possa dire finora di avere battuto Odermatt in gigante in questa stagione e secondo in Coppa di specialità, dunque potenzialmente il secondo favorito. Adelboden tuttavia chiama anche al riscatto Alexis Pinturault: il francese l’anno scorso vinse entrambe le gare sulla pista Chuenisbärgli, ma finora non ha convinto in gigante e deve cambiare passo se vuole restare in corsa per la Coppa generale.

In casa Italia naturalmente l’attesa è tutta (o quasi) per Luca De Aliprandini: il secondo posto in Alta Badia ha portato finalmente al trentino un podio di Coppa del Mondo dopo la medaglia d’argento ai Mondiali di Cortina, ma soprattutto è notevole la costanza ad alto livello per De Aliprandini, che è infatti terzo nella Coppa di gigante. Adesso mancherebbe la vittoria e qualche anno fa ad Adelboden il trentino sfiorò l’impresa: si può sognare in grande in gigante con il vice-campione del Mondo. Ci sono poi diversi azzurri che possono puntare almeno a piazzamenti di rilievo, come Giovanni Borsotti e Simon Maurberger, ma anche il classe 2001 Filippo Della Vite, che naturalmente è una bella speranza per il futuro.

