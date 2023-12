Diretta gigante Alta Badia/ Streaming video Rai: spettacolo sulla Gran Risa! (CdM sci, oggi 17 dicembre 2023)

Con la diretta del gigante di Alta Badia continuano oggi, domenica 17 dicembre 2023, le emozioni della Coppa del Mondo di sci 2023-2024 sulle meravigliose piste italiane. Il Circo Bianco si sposta dunque come da tradizione dalla Val Gardena alla vicina Alta Badia per regalarci altre due giornate di grande spettacolo sulla pista Gran Risa, un’altra classica per lo sci dal momento che si tratta senza dubbio del tracciato più bello del mondo per il gigante, insieme alla svizzera Adelboden. Il paesaggio delle Dolomiti è meraviglioso visto dall’Alta Badia come dalla Val Gardena, oggi però c’è il “passaggio di consegne” agli specialisti delle gare tecniche, per una splendida doppietta di giganti, perché ce ne sarà un altro domani, come ormai consuetudine nelle stagioni più recenti.

Non ci si annoia mai dunque con lo sci in questo periodo, specie quando si gareggia su una pista dal fascino enorme, dove non si può vincere per caso e che consacra i grandi campioni. Non a caso su questa pista i due sciatori più vincenti si chiamano Marcel Hirscher e Alberto Tomba: l’anno scorso alla domenica vinse Lucas Braathen, che si è clamorosamente ritirato ad inizio stagione, mentre al lunedì si impose Marco Odermatt che naturalmente è il grande favorito, l’uomo da battere sulla Gran Risa come d’altronde sud tutte o quasi le piste della Coppa del Mondo, come ha già dimostrato vincendo otto giorni fa in Val d’Isere. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante dell’Alta Badia.

DIRETTA GIGANTE ALTA BADIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante in Alta Badia vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che per le gare in Italia della Coppa del Mondo di sci concede la ribalta di un canale generalista, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante in Alta Badia, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Alta Badia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA GIGANTE ALTA BADIA: FAVORITI E AZZURRI

La diretta del gigante in Alta Badia metterà in copertina innanzitutto lo svizzero Marco Odermatt, rischiamo di ripeterci per l’ennesima volta ma d’altronde è doveroso celebrare questo straordinario protagonista della Coppa del Mondo: in questa specialità è il campione olimpico, campione del Mondo e detentore della Coppa di specialità, oltre che vincitore dell’unico precedente stagionale in Francia e allora possiamo facilmente capire che Odermatt è il grande favorito, magari per fare addirittura meglio degli anni scorsi, quando sulla Gran Risa vinse una gara su due sia nel 2021 sia nel 2022.

Henrik Kristoffersen è sempre da tenere in grande considerazione, ma il ruolo di primo sfidante probabilmente andrebbe assegnato al super polivalente Marco Schwarz, già secondo in Val d’Isere. Chissà se saprà stupirci ancora l’andorrano Joan Verdu, che è regalato alla sua nazione il primo podio di sempre in Coppa del Mondo, ma adesso dobbiamo parlare di un’Italia a due facce. I nomi più attesi sarebbero quelli di Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite, ma entrambi sono usciti in Francia, dove invece abbiamo avuto buoni riscontri da Giovanni Borsotti e soprattutto da Alex Vinatzer, quindi sono almeno quattro gli Azzurri da seguire con grande attenzione sulla Gran Risa. Sarà spettacolo, non vediamo l’ora di ammirare la diretta del gigante di Alta Badia.

