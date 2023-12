DIRETTA/ Gigante Val d’Isere video streaming Rai: via alla prima manche! (CdM sci, oggi 9 dicembre 2023)

DIRETTA GIGANTE VAL D’ISERE: SI COMINCIA

Pochissimi minuti al via della diretta del gigante di Val d’Isere, naturalmente per quanto riguarda la prima manche della gara della Coppa del Mondo di sci sulle nevi francesi, che dopo l’annullamento del gigante di Soelden di fatto apre la stagione in questa specialità. Possiamo allora ricordare che il 17 e 18 dicembre ci attenderà invece il meraviglioso doppio appuntamento sulla Gran Risa con i due slalom giganti dell’Alta Badia, mentre il 6 gennaio ci sarà un’Epifania in compagnia dell’altra grande classica, il gigante di Adelboden. Il 23 gennaio sarà invece la volta di un gigante notturno a Schladming, introdotto per la prima volta l’anno scorso e confermato pure in questa stagione.

Il 10 febbraio ecco uno slalom gigante anche in Bulgaria, a Bansko, mentre la trasferta in Nord America sarà molto intensa per i gigantisti, con una gara il 24 febbraio a Palisades Tahoe e poi ben due giganti il 1° e 2 marzo ad Aspen, perché uno sarà il recupero di Soelden. Infine, il 9 marzo sarà la volta del classico gigante di Kranjska Gora e il 16 marzo avremo quello delle Finali di Saalbach. Naturalmente la speranza è che tutto vada liscio in questi mesi, ma adesso è meglio cedere lo spazio all’attualità: adesso comincia davvero la diretta del gigante di Val d’Isere! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIGANTE VAL D’ISERE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Val d’Isere vedrà il via alla prima manche alle ore 9.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport (che è il canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Val d’Isere, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val d’Isere (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

FINALMENTE SI GAREGGIA

La diretta del gigante di Val d’Isere è particolarmente attesa perché finalmente oggi, sabato 9 dicembre 2023, è il giorno del primo slalom gigante della stagione, considerando che a Soelden si dovette cancellare la gara nel corso della prima manche. Non solo: si tratta solamente della seconda gara maschile per la Coppa del Mondo di sci 2023-2024, perché oltre al gigante non completato in Austria a fine ottobre sono finora saltate tutte le gare di velocità fra Zermatt-Cervinia e Beaver Creek. Morale della favola, siamo fermi allo slalom di Gurgl di ben tre settimane fa ed ecco allora che il tradizionale Critérium de la première neige in Val d’Isere ha davvero sostanzialmente l’aspetto del debutto stagionale.

Certamente la diretta del gigante di Val d’Isere avrà Marco Odermatt nei panni dell’uomo più atteso, innanzitutto perché ha vinto le ultime due edizioni dello slalom gigante sulle nevi francesi nel 2021 e 2022, ma più in generale perché lo svizzero in questa specialità è il detentore della Coppetta, il campione olimpico e pure il campione del Mondo, dunque Marco Odermatt detiene tutti i titoli del gigante. Per i suoi rivali, a cominciare da Henrik Kristoffersen ma anche da Alexis Pinturault, per il quale in Francia la citazione è doverosa, la sfida è lanciata: adesso però scopriamo tutte le modalità per seguire la diretta del gigante di Val d’Isere.

DIRETTA GIGANTE VAL D’ISERE: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta del gigante di Val d’Isere, abbiamo già spiegato che si tratta del debutto stagionale nella specialità, anche se i big avevano fatto in tempo ad effettuare almeno la prima manche a Soelden, ma parliamo ormai di ben sei settimane fa. In seguito c’è stata una valanga di cancellazioni e quindi ci ritroviamo sostanzialmente ancora all’inizio della stagione: chissà se questa variabile potrà incidere, di certo è inevitabile indicare in Marco Odermatt l’uomo da battere, per tutti i motivi che abbiamo già esposto. Tra i rivali, Alexis Pinturault gradisce molto la pista di casa, sulla quale ha vinto in carriera due giganti e altrettanti slalom, anche se non trionfa dall’ormai lontano marzo 2021 e quindi davvero servirebbe un guizzo del “vecchio” Pinturault per riportarlo alla ribalta.

Escluso Odermatt, l’anno scorso i due sciatori più costanti in gigante furono Henrik Kristoffersen e lo sloveno Zan Kranjec, ma attenzione naturalmente a Marco Schwarz, perché l’austriaco vinse a Palisades Tahoe e con i suoi progetti di polivalenza potrebbe essere un rivale pericoloso sotto ogni punto di vista per l’elvetico. A proposito di Svizzera, è obbligatoria ancora una citazione per Loic Meillard prima di passare a parlare degli Azzurri. Nella diretta del gigante di Val d’Isere i due italiani più attesi saranno certamente il rampante talento Filippo Della Vite, che aveva concluso in crescendo la passata stagione, e il veterano Luca De Aliprandini, a sua volta in crescita nella seconda metà di stagione. La speranza è che quest’anno facciano bene fin dall’inizio…











