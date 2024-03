DIRETTA GIGANTE ASPEN/ Video streaming Rai: Odermatt verso i record (CdM sci, 1 marzo 2024)

DIRETTA GIGANTE ASPEN: VERSO I RECORD

Come già detto nel presentare la diretta del gigante di Aspen, Marco Odermatt si presenta in Colorado avendo già vinto la terza Coppa del Mondo consecutiva, e ora insegue quattro record che lo proietterebbero ancor più nella leggenda dello sci alpino. Andiamo con ordine: solo Pirmin Zurbriggen e Hermann Maier (lui per due volte) hanno finora vinto le coppette di gigante, super-G e discesa nella stessa stagione, Odermatt è in testa alle tre classifiche e può replicare questo straordinario risultato.

Poi, resta il tema dell’en plein in singola disciplina: Jean-Claude Killy e Annemarie Moser-Proll (discesa), Ingemar Stenmark (gigante) e Vreni Schneider (slalom) sono gli unici ad aver vinto tutte le gare di una specialità in stagione, Odermatt nel gigante è a sette su sette e sarebbe anche quello con più trionfi (11, rispetto ai 10 di Stenmark). Abbiamo poi le 14 vittorie stagionali: record assoluto potenziale, a 13 troviamo già Odermatt in compagnia di Maier, Stennmark e Marcel Hirscher. Infine i podi: Odermatt ne ha 18 in questa Coppa del Mondo, il primato è già suo insieme a Maier con 22. Insomma: questo 2023-2024 potrebbe davvero diventare leggendario per Marco Odermatt, vedremo cosa succederà nel corso della diretta del gigante di Aspen… (agg. di Claudio Franceschini)

GIGANTE ASPEN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

ODERMATT PER IL FILOTTO!

Grande appuntamento con il gigante di Aspen, che venerdì 1 marzo 2024 ci farà compagnia aprendo il fine settimana della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile: questa gara originariamente era in programma a Soelden per inaugurare la stagione, ma ricorderete che in autunno erano saltate parecchie prove e dunque si recupera qui, il che ci porterà ad avere tre gare in Colorado visto che domani si replicherà con un altro gigante e poi domenica avremo lo slalom. Se parliamo della diretta del gigante di Aspen, dobbiamo parlare di Marco Odermatt: lo svizzero ha già vinto la Coppa del Mondo generale e gli bastano 14 punti per la coppetta di specialità.

Odermatt ha vinto tutti i giganti in stagione, ha conquistato il globo di cristallo con 10 gare di anticipo a Palisaded Tahoe e adesso viaggia verso una serie di record di Coppa del Mondo che, continuando così, può davvero mettere in saccoccia: forse è ancora presto per dire che possa ripetere lo straordinario filotto di Marcel Hirscher, ma i numeri sono quelli. Ora, aspettando che la diretta del gigante di Aspen prenda il via (alle ore 18:00 italiane la prima manche, alle ore 21:00 la seconda manche), possiamo fare qualche rapida considerazione su quelli che sono i temi principali legati a questa intrigante gara valida per la Coppa del Mondo.

DIRETTA GIGANTE ASPEN: RISULTATI E CONTESTO

Anticipando la diretta del gigante di Aspen, possiamo dire che Odermatt non ha ancora vinto la coppetta di specialità perché il recupero della gara di Soelden fa sì che ci siano ancora quattro giganti da disputare, e lo svizzero ha 386 punti di vantaggio su Filip Zubcic: siamo ai dettagli, basti dire che la coppetta sarebbe aritmeticamente di Odermatt se oggi in Colorado il croato dovesse anche solo arrivare secondo, con il rossocrociato a quota zero. La stagione perfetta in gigante è ancora possibile per Odermatt, anche se quattro gare sono comunque tante e, una volta centrato il grande obiettivo, chiaramente un po’ di appagamento anche inconscio può sempre arrivare.

Per il resto, si gareggia per le posizioni nobili nella classifica di Coppa del Mondo: con la vittoria nello slalom di domenica, Manuel Feller ha messo 117 punti tra sé e Cyprien Sarrazin e dunque potrebbe chiudere in seconda posizione, con la possibilità di raggiungere quota 1000 punti in stagione (non sarà facile, ma è una possibilità), Sarrazin oggi non sarà impegnato ma occhio a Loic Meillard, che potrebbe recuperare qualcosa al francese impegnato al momento a difendere il terzo posto dagli assalti di Vincent Kriechmayr. Gli italiani? Potrebbero fare bella figura: Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti ci proveranno.











