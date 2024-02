DIRETTA GIGANTE PALISADES TAHOE/ Video streaming Rai: una storia anomala (CdM sci, oggi 24 febbraio 2024)

DIRETTA GIGANTE PALISADES TAHOE: NEL PASSATO

Verso la diretta del gigante di Palisades Tahoe, non c’è moltissimo da dire dal punto di vista storico su questa gara, che era stata aggiunta l’anno scorso sempre alla fine di febbraio. La vittoria era andata a Marco Schwarz, oggi grande assente, davanti ad un Marco Odermatt “solo”secondo: un anno dopo, quello è ancora l’ultimo gigante non vinto dallo svizzero, che quindi ha intenzione di trionfare questa volta pure in California. Detto che il terzo posto andò al norvegese Rasmus Windingstad e che il migliore italiano fu Filippo Della Vite, dodicesimo, quella fu anche la gara dei primi punti di Coppa del Mondo in gigante per Alex Vinatzer.

Parlando anche delle donne, possiamo ricordare che nel 2017 a Squaw Valley (si chiamava ancora così) ci fu un gigante vinto dall’idolo di casa Mikaela Shiffrin davanti alla nostra Federica Brignone, con la francese Tessa Worley terza, mentre per fare un vero tuffo nella storia possiamo ricordare che il gigante maschile delle Olimpiadi di Squaw Valley 1960 fu vinto dallo svizzero Roger Staub davanti agli austriaci Josef Stiegler ed Ernst Hinterseer. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIGANTE PALISADES TAHOE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Palisades Tahoe vedrà il via alla prima manche alle ore 19.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 22.00. Naturalmente parliamo degli orari italiani, in California saranno le 10 del mattino e poi le 13, ma ci sono ben nove ore di fuso orario delle quali tenere conto. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando in chiaro) – ma la sovrapposizione con altri eventi potrebbe dirottare la gara solo su Rai Play – e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Palisades Tahoe, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Palisades Tahoe (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL GIGANTE DI PALISADES TAHOE

SI VA IN CALIFORNIA

La diretta del gigante di Palisades Tahoe sancirà oggi, sabato 24 febbraio 2024, l’inizio della seconda trasferta americana della Coppa del Mondo di sci. A differenza di quanto successo ad inizio stagione, sono solamente gli uomini a volare oltre oceano, sperando che vada meglio rispetto ad inizio dicembre, quando tutte le gare di Beaver Creek furono cancellate, per cui i ragazzi in realtà finora non hanno ancora corso in America in questa stagione. Palisades Tahoe è il nome che ha sostituito Squaw Valley, ritenuto offensivo dai nativi americani: sono comunque le montagne della California, che avevano ospitato le Olimpiadi invernali nel 1960, anno che ricordiamo per i Giochi estivi a Roma.

Stiamo facendo un tuffo nella storia, ma d’altronde la diretta del gigante di Palisades Tahoe ci offrirà una nuova sfida per il dominatore della specialità, cioè ovviamente Marco Odermatt, che finora ha vinto tutti i giganti maschili della stagione, compreso quello di Schladming con tanto di rimonta dopo un errore nella prima manche, che non gli impedì comunque di trionfare. Finora siamo a sei vittorie su sei, quindi è la storia dello sci il termine di paragone ideale per le imprese di Marco Odermatt: scoprire se il percorso netto proseguirà anche negli Usa è senza dubbio la massima curiosità che ci accompagna mentre andiamo a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta del gigante di Palisades Tahoe.

DIRETTA GIGANTE PALISADES TAHOE: FAVORITI E AZZURRI

Verso la diretta del gigante di Palisades Tahoe, abbiamo naturalmente già accennato al fatto che Marco Odermatt finora ha vinto tutte le gare disputate nella specialità, dal debutto in Val d’Isere a una lussuosa doppietta sulla Gran Risa in Alta Badia fino al trionfo nell’amata gara di casa ad Adelboden e poi alla già citata rimonta ad Adelboden prima del successo a Bansko. Dalla Francia all’Italia, dalla Svizzera all’Austria fino alla Bulgaria il verdetto è sempre stato lo stesso: oggi il fenomeno svizzero proverà a vincere anche sulla pista dove l’anno scorso fu “solo” (si fa per dire) secondo, battuto però da Marco Schwarz, che adesso è fuori causa per infortunio.

Il croato Filip Zubcic e lo sloveno Zan Kranjec sono stati finora i più costanti in gigante, si annuncia una bella battaglia per il secondo posto nella classifica di specialità ma naturalmente l’obiettivo più ambito sarebbe quello di riuscire finalmente a battere Odermatt. In casa Italia finora in gigante abbiamo apprezzato una squadra complessivamente più che discreta, anche se con pochissimi acuti memorabili. La costanza di Giovanni Borsotti e tutto sommato anche di Alex Vinatzer, con una crescita molto interessante da parte dell’altoatesino, sono state note positive, mentre speriamo che Filippo Della Vite, potenzialmente è il nostro migliore talento, confermi i segnali di ripresa mostrati nelle ultime uscite e che pure Luca De Aliprandini sappia mostrare ciò che in questa stagione finora abbiamo visto solo in pochi sprazzi. Quali risposte ci darà la diretta del gigante di Palisades Tahoe?











