DIRETTA/ Gigante Aspen video streaming Rai: in pista per la prima manche! (CdM sci, oggi 2 marzo 2024)

DIRETTA GIGANTE ASPEN: SI COMINCIA

Pochissimi minuti al via della diretta del gigante di Aspen, naturalmente per quanto riguarda la sua prima manche, ma ne approfittiamo per prenderci una pausa dall’attualità per fare un salto indietro fino ai Mondiali di sci alpino 1950, che furono ospitati appunto dalla celebre località del Colorado. Facciamo con enorme piacere questo excursus davvero storico perché all’epoca si disputavano solamente discesa, gigante e slalom eppure un certo Zeno Colò riuscì a prendersi due titoli iridati, nella libera e proprio in gigante, oltre alla medaglia d’argento in slalom, dimostrandosi così lo sciatore più forte del mondo in un periodo nel quale la Coppa del Mondo ancora non esisteva – successivamente, sarebbe diventato anche campione olimpico della discesa libera ai Giochi invernali di Oslo 1952.

Aspen quindi è una località speciale per lo sci italiano, senza dimenticare che in quella edizione dei Mondiali ci fu anche la medaglia di bronzo di Celina Seghi nello slalom speciale femminile. Adesso però è davvero giunto il momento di tornare alla stretta attualità: parola alla pista e al cronometro per la diretta della prima manche del gigante di Aspen! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIGANTE ASPEN IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Aspen vedrà il via alla prima manche alle ore 18.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 21.00. Naturalmente parliamo degli orari italiani, in Colorado saranno le 10 del mattino e poi le 13, ma ci sono ben otto ore di fuso orario delle quali tenere conto. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando in chiaro) – ma la sovrapposizione con altri eventi potrebbe dirottare la gara solo su Rai Play – e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Aspen, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Aspen (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

IN PISTA ANCHE OGGI

La diretta del gigante di Aspen ci regalerà grande spettacolo anche oggi, sabato 2 marzo 2024, perché le emozioni della Coppa del Mondo di sci 2023-2024 nella località del Colorado raddoppiano per quanto riguarda lo slalom gigante. In verità dobbiamo precisare che la gara di ieri ha recuperato il gigante che era saltato a inizio stagione a Solden, mentre oggi si disputa naturalmente quello che era già previsto ad Aspen nel calendario originale della stagione, insieme allo slalom che domani chiuderà la trasferta in Nord America degli uomini, prima degli ultimi weekend della stagione che saranno nuovamente in Europa.

Questo è quindi un periodo particolarmente ricco per gli specialisti del gigante, anche se di fatto non ci sarà moltissimo da dire, considerato il dominio di Marco Odermatt sia nella classifica di specialità sia e soprattutto in quella generale, tanto che lo svizzero ha vinto la sua terza Coppa del Mondo consecutiva con addirittura dieci gare d’anticipo. C’è comunque ancora molto da definire, ad esempio per quanto riguarda la qualificazione per le Finali di Saalbach, inoltre speriamo di ricavare soddisfazioni dalla squadra azzurra, che ha un buon livello medio anche se siamo ormai privi davvero da troppo tempo di acuti in questa specialità. Tutto questo premesso, andiamo adesso a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Aspen, atto secondo.

DIRETTA GIGANTE ASPEN: IL BIS IN COLORADO

La diretta del gigante di Aspen metterà naturalmente in copertina oggi chi già aveva saputo fare bene nella gara di ieri, anche se magari ci sarà la possibilità dell’immediato riscatto per chi invece nella gara di ieri aveva deluso le aspettative. Parlando di doppiette in gigante, dobbiamo ricordare che negli ultimi anni è diventato un appuntamento praticamente fisso quello sulla Gran Risa, la meravigliosa pista in Alta Badia dove si è aggiunto un evento anche al lunedì oltre a quello della domenica. Possiamo allora ricordare che a dicembre i due giganti in Alta Badia furono entrambi vinti da Marco Odermatt, mentre nella scorsa stagione ci regalarono podi diversi: alla domenica vinse Lucas Braathen davanti al connazionale Henrik Kristoffersen e Marco Odermatt, al lunedì invece ci fu gloria per Odermatt, vincitore della gara bis davanti allo stesso Kristoffersen e allo sloveno Zan Kranjec.

L’anno precedente era stata Adelboden a fare doppietta di giganti, parliamo dei giganti più celebri ed impegnativi del Circo Bianco insieme alla slovena Kranjska Gora, che però francamente è un po’ penalizzata dalla collocazione a fine stagione. A questo proposito, urge una riflessione sul calendario, fra le tante che si dovrebbero fare al termine di un anno complicato sotto molti punti di vista: ci sono sei giganti in poco più di un mese dal 10 febbraio al 16 marzo, con gli appuntamenti a Bansko, Palisades Tahoe, due volte ad Aspen compreso il recupero di Soelden e poi ancora a Kranjska Gora ed infine Saalbach per le Finali, cioè più di quelli vissuti in tutto il resto della stagione e compresi trasferimenti intercontinentali – settimana prossima i protagonisti delle gare tecniche correranno in Slovenia arrivando dal Colorado. Meglio godersi la diretta del gigante di Aspen, ma ci sarà da riflettere…











