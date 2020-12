Diretta gigante Courchevel/ Streaming video Rai: si fa il bis (CdM sci)

La Coppa del Mondo di sci femminile oggi, domenica 13 dicembre 2020, ci propone in diretta il gigante di Courchevel, la seconda gara consecutiva in questa specialità sulle nevi della località francese. Si fa dunque il bis del gigante già vissuto ieri mettina a Courchevel, una ghiotta occasione per chi ha già fatto bene ieri di ripetersi ai massimi livelli, mentre per chi deve riscattarsi c’è l’occasione immediata per fare meglio, facendo naturalmente tesoro di ciò che non aveva funzionato ieri. Le aspettative sono alte, perché la nazionale italiana femminile di sci è molto forte in generale e in gigante in particolare, come dimostrano ad esempio il fatto che la detentrice della Coppa di gigante (e non solo di quella) sia Federica Brignone e che nella prima uscita stagionale a Soelden sia subito arrivata una doppietta con la vittoria di Marta Bassino davanti a Federica Brignone. Oggi invece che cosa succederà? Di certo, gli appassionati non possono perdere la diretta del gigante di Courchevel e le sue emozioni…

DIRETTA GIGANTE COURCHEVEL IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Courchevel vedrà la prima manche con inizio alle ore 9.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Courchevel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE COURCHEVEL: UNA NUOVA DOPPIETTA

Presentando la diretta del gigante di Courchevel, abbiamo già accennato al fatto che la gara di oggi completerà una doppietta di eventi nella stessa disciplina. Gli appassionati certamente lo avranno già notato, è forse questa la novità più evidente nelle strategie della FIS per affrontare la stagione della Coppa del Mondo di sci ai tempi del Coronavirus: si creano “bolle” con contatti ridotti al minimo e dunque le gare vengono accorpate. Per le donne ad esempio abbiamo già avuto il doppio slalom di Levi, tappa invece saltata dagli uomini, senza dimenticare che avremmo avuto anche un doppio super-G settimana scorsa a St Moritz, se il maltempo non ci avesse messo lo zampino. Gli uomini invece hanno già vissuto un doppio gigante a Santa Caterina Valfurva: ciò che in passato era una eccezione, dettata magari dalla necessità di effettuare dei recuperi oppure in weekend lunghi (ad esempio con due discese e un super-G), adesso sta diventando la normalità, ma ben venga se aiuterà a completare la stagione, obiettivo non banale si si pensa che ovviamente lo sci è sport che si disputa nei mesi freddi, che sono naturalmente quelli maggiormente esposti a rischi in tal senso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA