Diretta gigante Kranjska Gora/ Streaming video Rai: Bassino leader, CdM sci

La diretta del gigante di Kranjska Gora ci regalerà oggi, sabato 7 gennaio 2023, nuove emozioni con la Coppa del Mondo di sci femminile 2022-2023, che in questa settimana dopo Capodanno prevede un calendario fittissimo per le donne. Da Zagabria si passa a Kranjska Gora, dallo slalom al gigante e l’attesa è grande, per più di un motivo. La località slovena infatti è una tappa mitica per il gigante nel Circo Bianco, tradizionalmente per gli uomini ma negli ultimi anni sempre più di frequente anche per le donne. Inoltre Marta Bassino è la leader della Coppa di specialità e ha un feeling eccellente con Kranjska Gora.

Diretta gigante Adelboden/ Streaming video Rai: super classica in CdM di sci

Ricordiamo ancora benissimo la doppia vittoria in Slovenia della piemontese due anni fa: il 2023 di nuovo ci propone una doppietta di giganti a Kranjska Gora e allora noi vogliamo sognare in grande, con Marta ma naturalmente anche con una Federica Brignone sempre più in crescita, alla quale manca solo il podio. Tutto questo premesso, è facile capire perché ci attendiamo molto da questa gara: andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Kranjska Gora.

Diretta/ Gigante Semmering: Mikaela Shiffrin ha vinto! Bassino terza, Brignone quarta

GIGANTE KRANJSKA GORA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Kranjska Gora vedrà la prima manche con inizio alle ore 9.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) per quanto riguarda la Tv di Stato, mentre resta una costante il canale tematico Eurosport, disponibile però solamente per gli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Kranjska Gora, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kranjska Gora (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

Diretta gigante Semmering/ Ha vinto Mikaela Shiffrin! Bassino terza, Brignone quinta

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIGANTE DI KRANJSKA GORA SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: FAVORITE E AZZURRE

Per presentare la diretta del gigante di Kranjska Gora, parliamo innanzitutto delle azzurre, perché Marta Bassino è la leader di specialità, nei precedenti quattro giganti di questa stagione vanta una vittoria, un secondo e due terzi posti ed inoltre, come abbiamo già accennato, in carriera ha già vinto per ben due volte in Slovenia. Questo è un weekend di fondamentale importanza per la Coppa di gigante e allora bisognerà seguire con la massima attenzione ciò che Marta Bassino saprà fare, senza però sottovalutare Federica Brignone. Dopo due quarti e un quinto posto negli ultimi tre giganti, possiamo infatti dire che pure Fede meriterebbe il podio e in questo weekend ci sarà una doppia occasione. Nel resto della squadra italiana si è messa in luce soprattutto Asja Zenere, per la quale la speranza è quella di raccogliere punti pesanti soprattutto per la starting list.

Tra le grandi favorite straniere dobbiamo elencare le solite note: Mikaela Shiffrin è in fuga nella Coppa del Mondo generale e soprattutto settimana scorsa ha vinto entrambi i giganti di Semmering, dunque è pericolosissima anche per la Coppetta; Lara Gut sta vivendo la sua stagione migliore in gigante da molti anni a questa parte, anche se forse Kranjska Gora non è la pista ideale per lei; Petra Vlhova è sempre costante anche in gigante e vorrà ritrovare il feeling con la vittoria pure in questa specialità. Bisogna poi stare sempre molto attenti alla francese Tessa Worley, detentrice della Coppa di specialità, e naturalmente alla svedese Sara Hector, campionessa olimpica di slalom gigante e vincitrice l’anno scorso in Slovenia, proprio davanti a Worley e Bassino. Queste sono le protagoniste attese nella diretta del gigante di Kranjska Gora…

© RIPRODUZIONE RISERVATA