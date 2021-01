Diretta gigante Kranjska Gora/ Streaming video Rai: ancora spettacolo, CdM sci

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: CHIUDE IL WEEKEND IN SLOVENIA!

Nuovo giorno, nuova corsa: la diretta del gigante di Kranjska Gora di oggi, domenica 17 gennaio, chiude il weekend in Slovenia della Coppa del Mondo di sci femminile che è tutto dedicato alla specialità che forse più di tutte vede eccellere le nostre campionesse azzurre. Kranjska Gora sostituisce Maribor, che era la tappa designata in Slovenia per la Coppa femminile ma si è dovuta arrendere alla mancanza di neve persino in un inverno che quasi ovunque è da record per le precipitazioni nevose: poco male, perché francamente la pista di Kranjska Gora è decisamente più affascinante e permette anche alle donne di regalare il massimo dello spettacolo dopo oltre un mese di assenza del gigante, causa cancellazione per vento della gara che avrebbe dovuto svolgersi tra Natale e Capodanno a Semmering. Ora però siamo nel vivo di un weekend tutto dedicato al gigante, dunque non pensiamo troppo al passato e andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Kranjska Gora, atto secondo.

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Kranjska Gora vedrà il via alla prima manche alle ore 9.15, mentre la seconda manche è in programma alle ore 12.15. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kranjska Gora (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: VERSO I MONDIALI

Presentando la diretta del gigante di Kranjska Gora, detto che naturalmente chi è già andata forte ieri sarà attesa al bis e aggiunto che un elemento interessante sarà il fatto che in entrambe le manche si gareggerà quasi due ore prima rispetto a ieri (cambieranno le condizioni della neve?), possiamo anche fare il punto della situazione verso i Mondiali di Cortina 2021, che ormai sono sempre più vicini. Sarà bello tornare a gareggiare anche in gigante a Cortina d’Ampezzo, tappa immancabile in Coppa del Mondo per le donne ma che negli ultimi anni era diventata palcoscenico esclusivo della velocità, ed ancora più bello sarà farlo con in palio un titolo iridato avendo almeno due azzurre tra le grandi favorite per la vittoria. Guai però a dimenticare che prima dei Mondiali ci sarà ancora un gigante di Coppa e sarà anch’esso in Italia, a Plan de Corones: la pista Erta della località altoatesina ci ha regalato molte soddisfazioni negli ultimi anni e dunque sarà bello correre anche lì. Ma adesso, tutta l’attenzione è per Kranjska Gora…



