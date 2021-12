Diretta Gigante Lienz/ Streaming video Rai: ancora dominio Shiffrin? (Cdm sci)

DIRETTA GIGANTE LIENZ, COPPA DEL MONDO SCI: DOMINIO SHIFFRIN?

Dopo la brevissima sosta per le festività natalizie ecco che il grande sci torna di scena e con oggi, martedì 28 dicembre vivremo la diretta dello slalom gigante femminile di Lienz. Con la coppa del mondo facciamo dunque tappa in Austria per uno degli ultimi banchi di prova del 2021, il numero 15^ della stagione da poco iniziata e pure il quarto per la specialità (ricordiamo che la gara di Killington è stata cancellata). Anzi, calendario alla mano vediamo che dal doppio gigante di Courchevel, la coppa del mondo prosegue senza sosta con le big di questa disciplina anche a Lienz, sulla Schlossberg: chissà chi oggi si metterà in mostra!

Al solito l’elenco delle stelle della Coppa del mondo di sci sono tante, dall’attuale leader della classifica di coppa del mondo oltre che di specialità Mikaela Shiffrin, fino a Sara Hector, che ha vinto nell’ultima gara alla Emile Allais, solo sei giorni fa: senza dimenticare le azzurre, pronte a splendere e a riscattare una prima parte di stagione in gigante non proprio eccezionale. Ci attende dunque oggi una diretta per il gigante di Lienz per la Coppa del mondo di sci femminile davvero esplosiva: cha accadrà sulla neve austriaca?

DIRETTA GIGANTE LIENZ IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

Segnaliamo agli appassionati che la diretta del gigante di Lienz vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in terra austriaca (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE LIENZ, COPPA DEL MONDO SCI FEMMINILE: FAVORITE E AZZURRE

Arrivati dunque con la diretta del gigante di Lienz e al quarto banco di prova di questa disciplina, ecco che non ci pare certo complicato oggi fissare un ristretto elenco di favorite sulla pista austriaca (benchè ovviamente il colpo di scena sia sempre possibile). Ecco che allora alla vigilia della prova sulla Schlossberg non possiamo non citare in primis Mikaela Shiffrin, attuale leader della classifica di Coppa del mondo e già dominatrice del primo gigante di Courchevel, come pure della gara di debutto a Soelden. La statunitense, che tra l’altro è vincitrice in carica alla Schlossberg, è davvero in grandissima condizione in queste settimane e oggi sarà certo difficilissimo non vederla almeno sul podio.

Pure il numero di atlete pronte a tentare il tutto per tutto per scalfire il dominio della sciatrice del Colorado non sono poche. Ecco allora impazienti di fare una grande gara la già citata Sara Hector, come pure Petra Vlhova e Michelle Gisin: sarebbe bello poter mettere nell’elenco anche Lara Gut Behrami e la padrona di casa Katerina Liensberger, ma entrambe sono risultate positive al coronavirus qualche giorno fa e la loro presenza oggi è quanto mai dubbia. Attenzione poi allo squadrone azzurro, a caccia di riscatto nel gigante di Lienz, con Bassino, Goggia e Brignone pronte a rifarsi dopo qualche risultato non proprio eccellente nella disciplina. Se la bergamasca ha dimostrato di essere ancora un poco indietro nella specialità, dovendosi accontentare di piazzamenti nella top ten, Federica Brignone nei giorni scorsi ha ammesso di stare facendo molta fatica in gigante: per Bassino non sono poi arrivati nella prima parte della stagione di Coppa risultati eccellenti, ma il quarto posto ottenuto a Courchevel il 22 dicembre scorso se non altro dà segnali di ottimismo in vista della gara di oggi. Staremo a vedere che ci dirà la neve austriaca a questo punto!

