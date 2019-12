Diretta Slalom Parallelo St Moritz/ Streaming video Rai: orari e protagoniste (Sci)

Dopo la tappa nel nord America, la Coppa del mondo di sci femminile torna sotto i riflettori oggi, domenica 15 dicembre 2019, per la diretta dello slalom parlato a St Moritz, primo appuntamento della prova della stagione. Come è noto da tempo la Fis sta spingendo moltissimo su questa nuova disciplina e per la stagione corrente del circo bianco sono già state messe in calendario in tutto tre prove: dopo la tappa rossocrociata infatti ci si sfiderà di nuovo tra i pali stretti anche a Sestriere e sulla neve svedese di Are (salvo variazioni di programma decise dalle variabili condizioni meteo). Siamo dunque davvero impazienti di dare di nuovo la parola alla neve per questa diretta dello slalom parallelo di St Moritz anche se già è noto il nome della principale indiziata alla vittoria. Ci riferiamo naturalmente alla statunitense Mikaela Shiffrin, regina della disciplina tra i pali stretti e trionfatrice della prova in parallelo nella passata stagione della Coppa del mondo. La sciatrice americana poi approda alla gara svizzera in ottime condizioni: non sarà facile insidiare il suo dominio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM PARALLELO DI ST. MORITZ

Lo slalom parallelo di St Moritz, dopo le qualificazioni in programma al mattino, avrà inizio alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose nella celebre località svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM PARALLELO ST MORITZ: PROTAGONISTE E AZZURRE

Benché si tratti di una disciplina di recente promozione, certo in vista della diretta dello slalom parallelo di St Moritz per la Coppa del mondo di sci femminile non facciamo certo fatica a individuare delle favorite a salire sul podio quest’oggi in terra svizzera. Vista la natural della gara, le ovvie favorite sono le sciatrici che si trovano più a loro agio tra i pali stretti e in tal senso non possiamo no9n parlare di Mikaela Shiffrin, che già l’anno scorso ha trovato la vittoria in due sulle tre prove in parallelo previste nel calendario (arrivando seconda alla terza gara organizzata). Anzi visto l’ottimo stato di forma della sciatrice americana, oggi a St Moritz ci aspettiamo una prestazione super da parte della stessa Shiffrin, che è pure campionessa in carica qui nei Grigioni. Difficile trovare chi oggi portrebbe insidiarla, in primis nello squadrone azzurro. Benché sia stato un avvio di stagione importante per la nostra nazionale che prende parte alla Coppa del mondo di sci femminile, nello slalom parallelo è difficile attenderci un nuovo exploit. Pure però dovrebbero fare molto bene sulla neve svizzera Federica Brignone e Marta Bassino, come pure Irene Curtoni. Vedremo però che accadrà in pista oggi.



