Diretta gigante Plan de Corones/ Streaming video Rai 2: bis a Kronplatz! CdM sci

DIRETTA GIGANTE PLAN DE CORONES: OGGI SI REPLICA!

La diretta del gigante di Plan de Corones di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, sarà un graditissimo bis sulle nevi italiane per la Coppa del Mondo di sci femminile 2022-2023, che raddoppia l’ormai tradizionale gigante infrasettimanale sulla pista Erta di Plan de Corones, nel Comune di San Vigilio di Marebbe. Al martedì subito dopo Cortina è ormai una tappa con discreta tradizione, stavolta però Kronplatz addirittura raddoppia, a causa dello spostamento del gigante che era in calendario a Spindleruv Mlyn, dove invece si disputeranno due slalom nel weekend. Siamo all’ultimo gigante prima dei Mondiali del mese prossimo in Francia, inoltre 200 punti in palio in due giorni sono naturalmente moltissimi per la Coppa di gigante.

Dopo le emozioni già vissute ieri, attendiamo ancora una volta Marta Bassino e Federica Brignone fra le principali protagoniste del gigante di Plan de Corones. Anche se questa è decisamente anomala, anche per la collocazione a metà settimana, siamo ormai abituati alle doppiette di gare consecutive nella stessa specialità sulla stessa pista – addirittura in questa stagione le sei discese sono state finora tre doppiette. Chi ha fatto bene ieri vorrà ripetersi sulla bellissima pista Erta, per le altre c’è l’occasione del riscatto: passiamo allora senza indugio a presentare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Plan de Corones.

GIGANTE PLAN DE CORONES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Plan de Corones vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due per quanto riguarda la Tv di Stato, che come al solito dedica la ribalta del canale generalista per le gare in Italia, mentre resta una costante il canale tematico Eurosport, disponibile però solamente per gli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Plan de Corones, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Plan de Corones (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL GIGANTE DI PLAN DE CORONES

DIRETTA GIGANTE PLAN DE CORONES: LA PISTA ERTA

Detto che per una panoramica sulle favorite si può fare riferimento alla gara di ieri, verso la diretta del gigante di Plan de Corones vogliamo adesso dire qualcosa in più circa le caratteristiche tecniche della pista Erta nel comprensorio del Kronplatz di San Vigilio di Marebbe, appuntamento ormai consolidato nel calendario della Coppa del Mondo – dal suo debutto nel 2017 è mancata solamente nel 2020. Il nome Erta in lingua ladina significa (come è facilmente intuibile anche in italiano) “ripida” e in effetti è questa una caratteristica che rende il tracciato selettivo per un gigante di Coppa del Mondo femminile. La pista si sviluppa per circa 1600 metri con una pendenza media del 32%, da un minimo del 22% fino al 60% di massima.

La partenza è collocata a 1605 metri sul livello del mare su un tratto con pendenza media caratterizzato da dossi e sconnessioni. Una piega verso destra immette sul primo “muro”, detto del fornaio e movimentato dalla presenza di due dossi. Si volta quindi verso sinistra, dove un cambio di pendenza più accentuato porta sul “muro” finale a strapiombo su San Vigilio di Marebbe (detto Gran Pàra o Pàra dal Pèch), con punte di pendenza massima oltre il 60% e l’ulteriore difficoltà dell’inclinazione trasversale del pendio verso destra. Un altro elemento da non sottovalutare è la scarsa esposizione al sole della pista, rivolta a Nord: ormai è noto a tutti, soprattutto nel corso della seconda manche del gigante di Plan de Corones l’ombra che avanza può essere un fattore…

