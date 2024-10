DIRETTA GIGANTE MASCHILE SOELDEN: ODERMATT CONTRO TUTTI!

La diretta gigante maschile Soelden segnerà oggi, domenica 27 ottobre 2024, l’inizio della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino e dal ghiacciaio del Rettenbach prende le mosse l’anno che sarà ricordato per alcuni rientri significativi nel Circo Bianco. Avremo modo di parlare di Lucas Braathen e Marcel Hirscher, ma per il momento è giusto rendere onore a Marco Odermatt, il dominatore della Coppa del Mondo di sci e ancora di più del gigante, specialità della quale lo svizzero è campione olimpico e mondiale in carica e ha vinto le ultime tre Coppe di specialità, sfiorando anche l’en-plein di vittorie stagionali, che nel 2023-2024 è sfuggito solo all’ultima gara.

Insomma, la diretta gigante maschile Soelden dovrebbe essere ancora una volta una sorta di “Odermatt contro tutti”, meteo permettendo considerando che ad esempio l’anno scorso la gara fu annullata per il troppo vento sul ghiacciaio. Quanto all’Italia, abbiamo una squadra complessivamente molto buona ma che l’anno scorso non è mai riuscita a salire sul podio: ci andarono vicini soprattutto Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini ad Aspen, sarebbe bello riuscire a spezzare il tabù subito alla prima occasione, anche se naturalmente la concorrenza sarà fortissima nella diretta gigante maschile Soelden…

GIGANTE MASCHILE SOELDEN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: ORARI E COME SEGUIRE

Le annotazioni sono le stesse di ieri in campo femminile, a cominciare dagli orari della diretta gigante maschile Soelden: il via sarà alle ore 10.00 con la prima manche, mentre alle ore 13.00 potremo seguire la decisiva seconda manche del gigante di Soelden, naturalmente con i migliori 30 della prima che partiranno in ordine inverso.

Anche gli appuntamenti televisivi sono tradizionali per lo sci alpino: la diretta gigante maschile Soelden in tv sarà garantita per tutti su Rai Sport e per gli abbonati su Eurosport, con i rispettivi servizi di Rai Play per tutti e Discovery + per quanto riguarda invece gli abbonati per la diretta gigante maschile Soelden in streaming video.

DIRETTA GIGANTE MASCHILE SOELDEN: IL MOMENTO DEI RITORNI!

Ne abbiamo già accennato, ci sono due nomi che ruberanno la copertina persino a Marco Odermatt nella diretta gigante maschile Soelden. Il primo grande rientro è quello di Lucas Braathen, il fortissimo norvegese di mamma brasiliana classe 2000 che esattamente un anno fa, appena prima di Soelden, aveva annunciato il ritiro per divergenze con la Federazione norvegese. Era difficile immaginare che un campione così giovane appendesse già gli sci al chiodo, infatti adesso lo ritroviamo, con la particolarità di avere scelto la nazionalità sportiva del Brasile, che quindi per la prima volta potrà sognare in grande nello sci alpino – curiosità che potrebbe essere significativa anche in ottica marketing.

Francamente più difficile era ipotizzare il ritorno all’attività agonistica di Marcel Hirscher, il fenomenale campione austriaco che dal 2012 al 2019 aveva vinto per addirittura otto volte consecutive la Coppa del Mondo generale, ma proprio al termine della stagione 2018-2019 si era ritirato. Qui l’assenza è stata di ben cinque anni, per il classe 1989 quindi il ritorno ai massimi livelli potrebbe essere assai più complicato, almeno sulla carta: la curiosità è che pure per Hirscher ci sarà un cambio di nazionalità, perché scierà per l’Olanda, nazione d’origine della mamma. Insomma, la diretta gigante maschile Soelden ha già un posto assicurato nella storia…