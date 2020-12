Diretta gigante S Caterina Valfurva/ Streaming video Rai: riparte la CdM sci

DIRETTA GIGANTE S. CATERINA VALFURVA: SI ENTRA FINALEMNTE NEL VIVO

La Coppa del Mondo di sci maschile riparte e sbarca in Italia: siamo pronti a gustarci in diretta il gigante di S Caterina Valfurva, ospitato sulle nevi della località lombarda dopo la rinuncia da parte della francese Val d’Isere. Ci attende dunque un bellissimo weekend a Santa Caterina Valfurva, con la particolarità che sia oggi sia domani gli uomini gareggeranno in gigante: ci dovremo abituare, perché in tempi di Covid per favorire le “bolle” e ridurre i contatti ci saranno molti accorpamenti di gare nelle medesime discipline, come a novembre è già stato per le donne con il doppio slalom di Levi. Gli uomini dunque a S Caterina Valfurva vivranno un doppio gigante dopo quello ormai lontano a Soelden a metà ottobre e il parallelo di Lech una decina di giorni fa: da adesso in poi tuttavia la Coppa del Mondo di sci entra a pieno regime, da un certo punto di vista potremmo anzi azzardarci a dire che, dopo i due “antipasti”, il Circo Bianco entra da oggi nel vivo.

DIRETTA GIGANTE S. CATERINA VALFURVA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di S Caterina Valfurva vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Santa Caterina Valfurva (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA GIGANTE S CATERINA VALFURVA: FAVORITI E AZZURRI

Presentando la diretta del gigante di S Caterina Valfurva, possiamo dunque ricordare che in gigante si è già gareggiato a Soelden – quando avremo completato il weekend, saremo a quota quattro gare di Coppa del Mondo di cui tre giganti. Il punto di riferimento è dunque la gara austriaca di metà ottobre, che aveva esaltato il giovane talento norvegese Lucas Braathen, alla prima vittoria in carriera. Un personaggio che potrebbe imporsi anche al di fuori dallo sci con il suo carattere esuberante favorito magari dal sangue latino – la madre è brasiliana – ma che soprattutto promette di essere un mattatore dello sci nei prossimi anni. Grande attesa anche per la rampante squadra svizzera, che a Soelden aveva infatti portato sul podio Marco Odermatt e Gino Caviezel, senza però dimenticare gli altri protagonisti del gigante, da Zan Kranjec fino agli immancabili Alexis Pinturault e Henrik Kristoffersen, che vedremo alle prese con le nuove leve del gigante. Per l’Italia le prospettive in questa specialità sono invece meno esaltanti, puntiamo soprattutto su Luca De Aliprandini e poi speriamo in piazzamenti di rilievo anche per i vari Giovanni Borsotti, Manfred Moelgg e Roberto Nani.

