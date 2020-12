Diretta gigante S Caterina Valfurva/ Streaming video Rai: si fa il bis, CdM sci

La Coppa del Mondo di sci maschile concede il bis: oggi, domenica 6 dicembre 2020, potremo seguire in diretta il gigante di S Caterina Valfurva, replica della gara andata in scena anche ieri nella medesima specialità. Santa Caterina Valfurva sta ospitando le due gare che avrebbero dovuto andare in scena nella francese Val d’Isere, un bellissimo weekend sulle nevi lombarde con la particolarità che gli uomini gareggiano due volte in gigante: ci dovremo abituare, perché in tempi di Covid per favorire le “bolle” e ridurre i contatti ci saranno molti accorpamenti di gare nelle medesime discipline. Questo è uno degli accorgimenti studiati dalla FIS per salvare una stagione che sarà molto italiana, soprattutto in campo maschile, con la consueta “infornata” di gare nella seconda metà di dicembre, preceduta da questo gradito fine-settimana a Santa Caterina Valfurva, in attesa naturalmente dei Mondiali di febbraio a Cortina. Gli uomini dunque per ora competono nel segno del gigante, dopo quello ormai lontano a Soelden a metà ottobre arriva questa doppietta, per il resto abbiamo avuto finora solo il parallelo di Lech a fine novembre: piatto ricco per gli specialisti di questa disciplina che è la base dello sci alpino, vedremo dunque cosa saprà offrirci la nuova diretta del gigante di S Caterina Valfurva.

DIRETTA GIGANTE S CATERINA VALFURVA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di S Caterina Valfurva vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Santa Caterina Valfurva (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE S CATERINA VALFURVA: NEL NOME DI DEBORAH COMPAGNONI

Presentando la diretta del gigante di S Caterina Valfurva ci è naturalmente venuto in mente il nome di Deborah Compagnoni: non potrebbe essere altrimenti, dal momento che si gareggia a casa sua, sulla pista che porta il suo nome e nella disciplina più cara alla grande campionessa valtellinese, che in gigante è stata due volte campionessa olimpica a Lillehammer 1994 e Nagano 1998 e altrettante volte campionessa del Mondo, a Sierra Nevada 1996 e al Sestriere nel 1997, quando visse una memorabile edizione dei Mondiali casalinghi, nei quali Deborah Compagnoni fu d’oro anche in slalom. Tredici delle due vittorie in Coppa del Mondo sono arrivate proprio in gigante, così come la Coppa di specialità nella stagione 1996-97, dunque è bello pensare che si corra proprio in gigante sulla pista “Deborah Compagnoni” di Santa Caterina Valfurva, anche se saranno gli uomini a gareggiare e purtroppo dobbiamo dire che in gigante sarebbe stato meglio vedere in azione le ragazze italiane, uno squadrone formidabile. I maschietti saranno rinvigoriti da questo luogo così speciale?



