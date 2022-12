Diretta gigante Semmering/ Streaming video Rai: Bassino è leader (CdM sci)

DIRETTA GIGANTE SEMMERING: ITALIA CON BASSINO E BRIGNONE

Con la diretta del gigante di Semmering riparte oggi, martedì 27 dicembre, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2022-2023, che non aveva previsto alcuna gara nella scorsa settimana. Oggi in compenso inizia un trittico molto interessante, perché a Semmering si recupera il gigante cancellato a Soelden, poi domani ci sarà un secondo gigante (che era quello già in programma fin da inizio stagione) e infine giovedì avremo uno slalom per chiudere l’anno solare 2022. L’Italia nello slalom gigante “rosa” ha naturalmente due splendide carte da giocare, cioè Marta Bassino e Federica Brignone. In evidenza soprattutto la piemontese, grazie alla meravigliosa vittoria di Bassino al Sestriere, una grande gioia incasa, resa ancora più bella dal pettorale rosso di leader della classifica di specialità.

Naturalmente il sogno sarebbe quello di vivere di nuovo un gigante colorato di azzurro anche sulle nevi austriache di Semmering, confidando nella grande condizione di Marta ma pure sulla crescita di Federica Brignone. Sperando dunque in una gara da ricordare, ma in ogni caso da seguire con la massima attenzione possibile, andiamo a presentare più nel dettaglio tutto quello che potremmo attenderci nella diretta del gigante di Semmering e le informazioni utili per gli spettatori.

GIGANTE SEMMERING STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Semmering vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.05. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) per quanto riguarda la Tv di Stato, mentre resta una costante il canale tematico Eurosport, disponibile però solamente per gli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Semmering, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Semmering (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIGANTE DI SEMMERING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE SEMMERING: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta del gigante di Semmering, torniamo allora a parlare delle nostre Azzurre protagoniste assolute. Federica Brignone e Marta Bassino hanno vinto la Coppa di gigante rispettivamente nel 2020 e nel 2021. L’obiettivo naturalmente è quello di ripetersi, in primo piano c’è Marta Bassino che finora è stata praticamente perfetta grazie al secondo posto di Killington e alla vittoria al Sestriere, prestazioni nelle quali abbiamo potuto ammirare ancora la straordinaria tecnica di questa gigantista sopraffina, ma anche Brignone è apparsa in crescita e vorremmo allora vederla sul podio dopo un nono e un quarto posto. Nel resto della squadra spiccano Roberta Melesi e Asja Zenere, speriamo possano ottenere altri risultati di spicco per riportare l’Italia ad essere a tutti gli effetti la nazione numero 1 in gigante.

Tra le grandi favorite straniere dobbiamo elencare le solite note: Mikaela Shiffrin l’anno scorso è tornata a conquistare la Coppa del Mondo generale, anche se in gigante non è partita benissimo; Petra Vlhova invece ha raccolto finora un quarto e un terzo posto e vorrà ritrovare il feeling con la vittoria. Bisogna poi stare sempre molto attenti alla francese Tessa Worley, detentrice della Coppa di specialità, e naturalmente alla svedese Sara Hector, campionessa olimpica di slalom gigante, terza a Killington e seconda al Sestriere, per cui prima inseguitrice di Bassino in classifica. Dulcis in fundo, naturalmente Lara Gut, che è la campionessa del Mondo in carica di gigante ma che in Coppa non vinceva nella specialità addirittura da Soelden 2016 e con il successo nel Vermont si candida a grande protagonista anche della diretta del gigante di Semmering…

