DIRETTA GIGANTE SOELDEN/ Video streaming Rai: Schwarz davanti a Odermatt! (CdM sci, 29 ottobre 2023)

DIRETTA GIGANTE SOELDEN: MARCO SCHWARZ AL COMANDO

Marco Schwarz si trova al comando del gigante di Soelden: prima manche in corso di svolgimento e l’austriaco per il momento si trova davanti a tutti avendo stampato il crono di 51’’85. Abbiamo un vantaggio di 29 centesimi su Marco Odermatt, il dominatore della passata stagione di Coppa del Mondo sci alpino: lo svizzero, che aveva aperto le danze vincendo il gigante di Soelden, dovrà dunque recuperare nella seconda manche e allo stesso tempo guardarsi almeno da Alexis Pinturault, che paga 46 centesimi da Shwarz. In quarta posizione troviamo Henrik Kristoffersen, che paga già oltre mezzo secondo dal leader.

Diretta/ Gigante femminile Soelden: Lara Gut ha vinto, Federica Brignone seconda! (Cdm Sci, 28 ottobre 2023)

Poi Gino Caviezel e River Radamus, sorprendente statunitense che è riuscito a piazzarsi davanti all’esperto Manuel Feller. Ricordiamo che è assente dalla diretta del gigante di Soelden Lucas Braathen, il vincitore della coppetta di slalom 2023 che qui nella conferenza stampa ha annunciato il clamoroso ritiro, a 23 anni, con effetto immediato; per quanto riguarda gli italiani, buon decimo posto per Filippo Della Vite che però si trova a 1’’63 da Schwarz (diciamo che i primi quattro hanno fatto gara a parte, Caviezel ha già 95 centesimi di ritardo) mentre Luca De Aliprandini nella prima manche del gigante di Soelden occupa la quattordicesima posizione. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Gigante Soldeu: Mikaela Shiffrin ha vinto, sono 88! Marta Bassino è sesta

DIRETTA GIGANTE SOELDEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Sono come sempre due le modalità per seguire la diretta tv del gigante di Soelden: la prima è quella della televisione di stato, precisamente sul canale Rai Sport che trovate al numero 57 del vostro telecomando, la seconda invece è su Eurosport che rimane un’opzione dedicata agli abbonati della televisione satellitare, ovvero al numero 210 del decoder. Per quanto riguarda la mobilità, il servizio di diretta streaming video sarà garantito senza costi aggiuntivi: per seguire il gigante maschile di Soelden dovrete infatti visitare il sito di Rai Play, in alternativa potrete installare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIGANTE DI SOELDEN SU RAIPLAY

Diretta/ Gigante Soldeu: Marco Odermatt ha vinto, è un dominio totale! Italia ok

GIGANTE SOELDEN: VIA ANCHE PER GLI UOMINI!

La diretta del gigante maschile di Soelden ci farà compagnia domenica 29 ottobre: possiamo ricordare che per questa gara, che inaugura la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino anche per gli uomini, gli orari sono gli stessi dell’evento femminile di ieri e dunque la prima manche scatterà alle ore 10:00, mentre per la seconda dovremo poi aspettare le ore 13:00 con i primi 30 della classifica che scenderanno a ordine invertito. Il gigante di Soelden è il classico apripista del circo bianco in Coppa del Mondo: l’anno scorso il maltempo aveva comunque permesso di gareggiare e la vittoria era andata a Marco Odermatt.

Lo svizzero aveva preceduto Zan Kranjec e Henrik Kristoffersen: di fatto un antipasto di come la stagione sarebbe andata per quanto riguarda il gigante, e ovviamente quel successo di Odermatt aveva aperto un anno indimenticabile per lo svizzero, riuscito a vincere il secondo globo di cirstallo consecutivo. Ora, la diretta del gigante di Soelden ci dirà se lo scenario sarà lo stesso o se nel frattempo gli avversari di Odermatt saranno riusciti a colmare un po’ del gap, che bisogna dire è stato particolarmente ampio. Lo scopriremo tra poco, quando finalmente la prima manche sulla Rettenbach potrà prendere il via.

DIRETTA GIGANTE SOELDEN: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta del gigante maschile di Soelden stiamo per assistere a una gara particolarmente interessante: lo scorso anno Odermatt ha vinto la Coppa del Mondo di sci alpino con 2042 punti e 692 lunghezze su Aleksander Aamodt Kilde, un successo mai in discussione e che il rossocrociato ha impreziosito timbrando 13 vittorie stagionali. Dopo gli anni dominanti di Marcel Hirscher, il circo bianco potrebbe aver trovato un altro cannibale: da due anni Odermatt vince anche la coppetta di gigante, nel 2023 l’ha portata a casa con 840 punti e 180 lunghezze su Kristoffersen.

Gli avversari, dal norvegese al già citato Zranjec passando per Marco Schwarz e Alexis Pinturault, dovranno studiare il modo di elevare le loro prestazioni per avere la meglio su uno sciatore che nell’epoca recente è stato davvero capace di aprire un divario non indifferente, ha vinto anche la coppetta di super-G e potrebbe diventare davvero polivalente a grandi livelli, lasciando così le briciole ai suoi rivali. Ad ogni modo, tra poco la diretta del gigante maschile di Soelden prenderà il via e capiremo insieme cosa succederà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA