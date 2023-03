Diretta gigante Soldeu/ Streaming video Rai: Odermatt contro tutti (CdM sci)

La diretta del gigante di Soldeu oggi, sabato 18 marzo 2023, ci introduce al weekend dedicato alle specialità tecniche per le Finali della Coppa del Mondo di sci maschile a Soldeu, sulle nevi dei Pirenei e del Principato di Andorra. Oggi o riflettori saranno puntati tutti su Marco Odermatt, che ha già vinto ampiamente la Coppa di specialità oltre a quella generale, è anche il campione del Mondo grazie al trionfo nel gigante di Courchevel e oggi va a caccia di quella che sarebbe la ciliegina sulla torta della sua stagione, cioè l’obiettivo di andare oltre i 2000 punti in classifica generale, traguardo che Odermatt raggiungerà salendo sul podio.

In molti proveranno a prendersi la vittoria della gara, anche perché battere Marco Odermatt nello slalom gigante è sempre motivo di soddisfazione speciale e ci spera soprattutto Henrik Kristoffersen, che in questa stagione è diventato una sorta di eterno secondo. L’Italia invece può puntare su Filippo Della Vite e su Luca De Aliprandini, entrambi sono in crescita e allora speriamo che ci possa essere gioia anche per gli Azzurri oggi sui Pirenei. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Soldeu.

GIGANTE SOLDEU STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Soldeu vedrà la prima manche con inizio alle ore 9.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 12.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) per quanto riguarda la Tv di Stato, mentre resta una costante il canale tematico Eurosport, disponibile però solamente per gli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Soldeu, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Soldeu (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIGANTE DI SOLDEU SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE SOLDEU: FAVORITI E AZZURRI

Presentando la diretta del gigante di Soldeu naturalmente in copertina c’è Marco Odermatt, che nella specialità è il campione olimpico e mondiale in carica e con la doppietta di vittorie a Kranjska Gora si è preso in anticipo anche la Coppa di specialità (oltre a quella generale) nonostante abbia saltato un appuntamento a fine gennaio a Schladming. Il dominio di Odermatt è d’altronde nettissimo, con sei vittorie, un secondo e un terzo posto nei sei giganti di Coppa che ha finora disputato in stagione, sette su nove se comprendiamo anche i Mondiali. Si meriterebbe francamente una vittoria anche il norvegese Henrik Kristoffersen, secondo nella Coppa di gigante con quattro secondi e due terzi posti, sarebbe un premio più che meritato ma al quale ambiscono pure Zan Kranjec e un Alexis Pinturault in netta crescita nel finale di una stagione complicata per il francese.

Altri nomi interessanti per la diretta del gigante di Soldeu saranno naturalmente anche Marco Schwarz, ormai polivalente di classe ma che ha proprio nel gigante la sua specialità migliore, più gli altri due capaci di vincere una gara in stagione, cioè Loic Meillard e Lucas Braathen, ma noi speriamo che pure l’Italia possa togliersi qualche soddisfazione nel gigante di Soldeu. Filippo Della Vite è ormai una splendida realtà e con il sesto posto di Kranjska Gora si è avvicinato ai vertici, mentre Luca De Aliprandini è finalmente in crescita dopo un anno complicato e vuole chiudere in bellezza: ci riuscirà?

