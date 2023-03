Diretta gigante Soldeu/ Streaming video Rai: Bassino e Brignone! (CdM sci)

DIRETTA GIGANTE SOLDEU: LE SOLITE MARTA BASSINO E FEDERICA BRIGNONE

La diretta del gigante di Soldeu oggi, domenica 19 marzo 2023, farà calare definitivamente il sipario sulle Finali della Coppa del Mondo di sci femminile a Soldeu, perché siamo all’ultima gara della stagione, ospitata naturalmente sulle nevi del Principato di Andorra, in questa località quindi sui Pirenei. Oggi i riflettori saranno puntati per l’ennesima volta su Mikaela Shiffrin, che ha già vinto la Coppa di specialità oltre a quella generale, è anche il campione del Mondo grazie al trionfo nel gigante di Courchevel e oggi va a caccia di un nuovo successo per chiudere al meglio la stagione che passerà alla storia come quella del sorpasso prima a Lindsey Vonn e poi a Ingemar Stenmark in termini di vittorie in Coppa del Mondo.

Molte tuttavia proveranno a prendersi la vittoria della gara e tra loro ci sono anche due eccellenti speranze per l’Italia, che naturalmente può puntare su Marta Bassino e su Federica Brignone, entrambe ancora in lotta per il secondo posto nella classifica della Coppa di gigante e naturalmente nomi di spicco per sperare che ci possa essere gloria anche per le Azzurre oggi sui Pirenei per coronare una stagione nella quale entrambe sono diventate campionesse del Mondo – e Brignone anche argento proprio in gigante. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Soldeu.

GIGANTE SOLDEU STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Soldeu vedrà la prima manche con inizio alle ore 9.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 12.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) per quanto riguarda la Tv di Stato, mentre resta una costante il canale tematico Eurosport, disponibile però solamente per gli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Soldeu, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Soldeu (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIGANTE DI SOLDEU SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE SOLDEU: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta del gigante di Soldeu vogliamo parlare innanzitutto delle Azzurre. Le nostre due campionesse si sono date in un certo senso il “cambio” ai vertici nel corso della stagione, in cui inizialmente ha brillato soprattutto Marta Bassino, con la perla della vittoria al Sestriere più due secondi posti e altrettanti terzi posto nei primi cinque giganti di Coppa del Mondo, mentre di recente ha avuto più soddisfazioni in super-G. In crescendo invece è andata Federica Brignone, con un secondo posto a Kranjska Gora e un terzo a Plan de Corones prima dell’argento iridato conquistato a Meribel e il secondo posto anche ad Are otto giorni fa. Federica si meriterebbe di chiudere la stagione con una vittoria anche in gigante, ci riuscirà oggi come l’anno scorso alle Finali di Meribel?

Parlando invece delle protagoniste straniere più attese nella diretta del gigante di Soldeu, in copertina ci va come sempre Mikaela Shiffrin, capace di vincere addirittura sette volte finora in stagione nella specialità, sei in Coppa del Mondo con doppietta a Semmering, un successo a Kranjska Gora, di nuovo una doppietta a Plan de Corones ed infine la già citata vittoria ad Are, per cui la statunitense è naturalmente la vincitrice della Coppa di specialità oltre che campionessa del Mondo in carica grazie al successo ai Mondiali francesi. Eccellente anche Lara Gut, che in questa stagione è la vincitrice a Killington, poi capace anche di ottenere due secondi e un terzo posto, mentre per Petra Vlhova ci sono finora un secondo e due terzi posti, senza vittorie ma con ben cinque quarti posti, per cui la slovacca è sempre in agguato. Citazioni d’obbligo anche per la campionessa olimpica svedese Sara Hector, la francese Tessa Worley (al passo d’addio?) e la norvegese Ragnhild Mowinckel. Ogni altro nome sarebbe una sorpresa davvero clamorosa…

